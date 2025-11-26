Transportul şcolar va fi monitorizat digital – autobuzele dotate cu GPS pentru siguranţa elevilor

Autorităţile din Republica Moldova au anunțat astăzi că toate autobuzele şcolare au fost echipate cu dispozitive GPS, iar circulaţia lor va fi monitorizată printr-o platformă digitală accesibilă prin web şi aplicaţii mobile, măsură implementată cu sprijinul PNUD și UNICEF, finanţată de Uniunea Europeană.

Sistemul va permite monitorizarea în timp real a autobuzelor, pentru a asigura siguranţa elevilor, eficienţa transportului, controlul consumului de combustibil, automatizarea foilor de parcurs şi optimizarea rutelor.

De asemenea, personalul responsabil din parcurile auto raionale şi municipale a fost instruit pentru utilizarea platformei, ceea ce va facilita gestionarea flotei de transport și monitorizarea operativă a fiecărui vehicul implicat în transportul elevilor.

Până în prezent, au fost instalate 500 de dispozitive GPS pe autobuzele şcolare gestionate de direcţiile de învăţământ, tineret şi sport, precum şi instituţiile de învăţământ. În paralel, recent, zece microbuze noi, adaptate inclusiv pentru elevii cu dizabilități, au fost livrate în cadrul aceluiași proiect, pentru a îmbunătăți infrastructura de transport educațional.

Potrivit autorilor proiectului, această iniţiativă reprezintă un pas important spre creșterea siguranței copiilor, modernizarea logisticii şcolare şi asigurarea transparenței și controlului în transportul elevilor din mediul rural sau urban.