Transport ilegal de masă lemnoasă depistat în zona SPF „Cuhnești”

În data de 22 noiembrie 2025, o patrulă mobilă din cadrul Sectorul Poliției de Frontieră Cuhnești, aflată în misiune de supraveghere a frontierei de stat, a interceptat un tractor cu remorcă încărcată cu lemne în localitatea Moara Domnească, raionul Glodeni. Polițiștii de frontieră au constatat că transportul nu era însoțit de documente care să certifice proveniența sau destinația masei lemnoase.

Conducătorul auto urmează a fi sancționat conform legislației naționale, iar materialul lemnos a fost confiscat în vederea clarificării circumstanțelor. Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova reaminteşte necesitatea respectării regulilor privind exploatarea și transportul masei lemnoase şi solicită populaţiei să semnaleze orice activitate suspectă în zona de frontieră.