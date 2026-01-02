Trafic transfrontalier aglomerat în mai multe puncte de trecere ale frontierei

Traficul transfrontalier rămâne intens în mai multe puncte de trecere a frontierei, informează Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. Potrivit autorităților, situația este monitorizată constant, iar măsuri suplimentare sunt aplicate pentru fluidizarea circulației.

Conform actualizării din 2 ianuarie 2026, ora 12:20, la PTF Criva-Mamaliga traficul a fost fluidizat, iar circulația se desfășoară fără dificultăți majore, cu timpi minimi de traversare a frontierei. În schimb, la PTF Leușeni și PTF Sculeni se mențin valori ridicate de trafic, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova, atât pentru călători, cât și pentru mijloacele de transport.

Reprezentanții Poliției de Frontieră precizează că activitatea în punctele aglomerate se desfășoară la capacitate maximă, fiind întreprinse măsuri operative pentru reducerea timpilor de așteptare. Totodată, pentru evitarea aglomerației, participanților la traficul transfrontalier li se recomandă, în măsura posibilităților, să opteze pentru traversarea frontierei prin punctele PTF Leova, PTF Costești și PTF Cahul.

Autoritățile dau asigurări că vor reveni cu actualizări ori de câte ori situația din punctele de trecere a frontierei va suferi modificări și solicită înțelegere din partea cetățenilor.