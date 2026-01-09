Transport

Trafic intens la PVFI Costești. Recomandări pentru evitarea aglomerației

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 9 ianuarie 2026
1 1 minut pentru citire
Foto-credit: Serviciul Vamal RM

Călătorii sunt atenționați asupra valorilor ridicate de trafic înregistrate la punctul de trecere a frontierei Costești, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit autorităților, fluxul de călători și mijloace de transport rămâne majorat, iar timpul de așteptare este în creștere.

În schimb, la PVFI Leușeni, situația a fost fluidizată, iar circulația se desfășoară în condiții normale, cu timpi minimi de traversare a frontierei.

Autoritățile de control activează la capacitate maximă, aplicând măsuri operative pentru decongestionarea traficului transfrontalier.

Pentru a evita aglomerația, participanții la trafic sunt îndemnați să utilizeze, pe cât posibil, puncte alternative de trecere a frontierei, precum:

  • PTF Leova
  • PTF Lipcani

Reprezentanții instituțiilor de frontieră solicită înțelegere și răbdare din partea călătorilor și anunță că vor reveni cu informații actualizate în funcție de evoluția situației.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 9 ianuarie 2026
1 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Avertizare pentru călători și agenți economici: posibile devieri de la programul bacului de la Molovata

8 ianuarie 2026

Circulație îngreunată pe traseul M-3, în raionul Cahul, din cauza ghețușului

8 ianuarie 2026

Circulația bacului de la Molovata, afectată de ceața densă. Program restricționat pe 6 și 7 ianuarie

6 ianuarie 2026

Regim vamal neîncheiat pentru autoturisme în admitere temporară

5 ianuarie 2026
Back to top button