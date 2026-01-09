Trafic intens la PVFI Costești. Recomandări pentru evitarea aglomerației

Călătorii sunt atenționați asupra valorilor ridicate de trafic înregistrate la punctul de trecere a frontierei Costești, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit autorităților, fluxul de călători și mijloace de transport rămâne majorat, iar timpul de așteptare este în creștere.

În schimb, la PVFI Leușeni, situația a fost fluidizată, iar circulația se desfășoară în condiții normale, cu timpi minimi de traversare a frontierei.

Autoritățile de control activează la capacitate maximă, aplicând măsuri operative pentru decongestionarea traficului transfrontalier.

Pentru a evita aglomerația, participanții la trafic sunt îndemnați să utilizeze, pe cât posibil, puncte alternative de trecere a frontierei, precum:

PTF Leova

PTF Lipcani

Reprezentanții instituțiilor de frontieră solicită înțelegere și răbdare din partea călătorilor și anunță că vor reveni cu informații actualizate în funcție de evoluția situației.