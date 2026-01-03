Transport

Trafic intens la PTF Giurgiulești-Galați pe sensul de ieșire din Republica Moldova

Foto-credit: Poliția de frontiera RM

Trafic intens se înregistrează, la această oră, în PTF Giurgiulești-Galați, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, fluxul sporit de călători și mijloace de transport a dus la formarea cozilor și la creșterea timpilor de așteptare.

Autoritățile precizează că, la punctul de trecere Giurgiulești-Galați, este aplicat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), care implică proceduri suplimentare de verificare. Aceste controale pot influența durata traversării frontierei, în special în perioadele cu trafic ridicat.

Pentru a reduce disconfortul participanților la traficul transfrontalier, echipele de control activează la capacitate maximă și aplică măsuri de fluidizare a circulației.

În acest context, călătorii sunt sfătuiți să ia în considerare puncte alternative de trecere a frontierei, precum PTF Leova sau PTF Cahul, și să își planifice din timp deplasările.

Autoritățile îndeamnă la calm și înțelegere, urmând să ofere informații actualizate în funcție de evoluția situației din teren.

