Trafic intens la frontieră: peste 60 de mii de traversări în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, punctele de trecere ale frontierei Republicii Moldova au înregistrat 60 881 de traversări, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră pentru ziua de 29 noiembrie 2025.

Afluxul ridicat de călători s-a reflectat cel mai mult în zona aeroportului și în punctele terestre majore, unde s-a menținut un flux constant atât la intrare, cât și la ieșire din țară.

Cele mai aglomerate puncte de trecere:

Aeroportul Internațional Chișinău – 15 469 traversări

PTF Sculeni – 8 324 traversări

PTF Leușeni – 8 297 traversări

PTF Palanca – 4 505 traversări

PTF Otaci – 4 214 traversări

Pe parcursul zilei, polițiștii de frontieră au documentat:

1 tentativă de trecere ilegală a frontierei

4 cazuri de documente falsificate

6 încălcări ale regulilor de intrare/ședere

6 abateri privind regimul zonei de frontieră

De asemenea, 23 de cetățeni străini nu au primit autorizare de intrare în Republica Moldova.

Autoritățile recomandă utilizarea rutelor alternative pentru evitarea aglomerației:

Alternativă la Leușeni-Albița → Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea

Alternativă la Sculeni-Sculeni → Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut

Alternativă la Palanca-Maiaki-Udobnoe → Tudora-Starokazacie

Călătorii pot consulta în timp real starea punctelor de trecere prin camerele web oficiale, iar pentru informații suplimentare este disponibilă Linia Verde: 022 259-717.