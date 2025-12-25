Trafic intens la frontieră în ajun de Crăciun: peste 62 de mii de traversări în 24 de ore

Frontiera Republicii Moldova a fost intens circulată în ajunul Crăciunului pe stil nou. Potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în ultimele 24 de ore, la data de 24 decembrie 2025, au fost înregistrate 62.266 de traversări de persoane prin punctele de trecere ale frontierei de stat.

Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu aproape 17.600 de traversări, urmat de Leușeni, Sculeni, Otaci și Palanca, unde s-a înregistrat un flux constant de călători, specific perioadei sărbătorilor de iarnă.

Pe lângă traficul intens, autoritățile de frontieră au depistat mai multe încălcări ale legislației. În intervalul menționat au fost constatate trei cazuri de traversare ilegală a frontierei, trei persoane identificate cu documente false, precum și nouă încălcări ale regimului frontierei de stat. Totodată, 18 cetățeni străini nu au fost autorizați să intre pe teritoriul Republicii Moldova.

Pentru a evita aglomerația, Poliția de Frontieră recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative de trecere, în special pe direcțiile Leușeni, Sculeni și Palanca, unde se înregistrează frecvent timp sporit de așteptare.

Autoritățile reamintesc că informațiile actualizate privind situația la frontieră pot fi consultate în timp real, prin intermediul camerelor web și al liniilor de informare destinate călătorilor: https://border.gov.md/camere-web