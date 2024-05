Tractoriștii, obligați să dețină și permise de conducere

Tractoriștii vor fi obligați să dețină și permise de conducere, obținute de la Agenția Servicii Publice, nu doar certificate de conducere a tractorului și mașnilor agricole. Anunțul a fost făcut de către secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, într-un briefing pentru presă.

„Certificatul de conducere a tractorului și mașinilor agricole este eliberat de către Inspectoratul de Stat „Intehagro”. Acesta este valabil pentru lucrările în câmp, și atestă aptitudinile conducătorului de a manevra cu o anumită tehnică, fie el tractor, excavator, combină sau alte utilaje agricole. Dar acesta nu este suficient pentru a circula cu aceste utilaje pe drumurile publice.” – a spus Vasile Șarban.

Oficialul îndeamnă tractoriștii, care dețin un permis de conducere de orice categorie, să se adreseze la ASP cu certificatul de la „Intehagro” și să obțină introducerea în permisul de conducere a literei H (tractor). Celor care însă nu au un permis de conducere, li se porpune să se înscrie la fel, la ASP, pentru a susține examenul teoretic la regulile de circulație rutieră.

„Noi vorbim de niște tractoare, care au peste 200-300 cai putere, foarte mari, care mai au și agregate în spate, și odată ieșiți în trafic, ei (tractoriștii) pot provoca diferite accidente, de accea trebuie să ne asigurăm că are studii în domeniul circulației rutiere, are document de la ASP și poate să conducă acest mijloc de transport. Ei trebuie să cunoască semnele circulației rutiere și regulile circulației rutiere. În caz contrat, dacă nu vor conforma actele în acest fel, conducătorii de tractoare care nu vor avea la ei permisul de conducere cu specificarea categoriei H, vor fi preîntâmpinați, după care chiar amendați. Noi am recunoscut și ne dăm seama că vorbim despre securitatea la trafic, despre copiii noștri, părinții noștri… Îi rog și pe agenții economici să se gîndească la acest lucru” – a motivat Șarban noile cerințe.

Nicolae Cojușneanu, conducătorul Inspecției Teritoriale Criuleni Supraveghere Tehnica „INTEHAGRO” recunoaște să „sunt destui asemenea trtactoriști”, care au doar certificate de conducere a tractoarelor, și că cerința lui Șarban este justificată.