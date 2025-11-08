Toți parlamentarii au fost repartizați în grupuri de prietenie

Parlamentul de legislatura a XII-a va avea 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diverse state. Proiectul de hotărâre care prevede componența numerică și nominală a delegațiilor a fost adoptat cu votul a 70 de deputați.

Iată statele unde vor călători membrii celor 54 de grupuri de prietenie: cu Republica Albania,

Statele Unite ale Americii, Republica Armenia, Republica Austria, Republica

Azerbaidjan, Regatul Belgiei, Bosnia §i Herzegovina, Republica Bulgaria, Canada,

Republica Ceha, Republica Populara Chineza, Republica Cipru, Republica Croatia,

Regatul Danemarcei, Republica Elena, Confederajia Elve|iana, Republica Estonia,

Republica Finlanda, Republica Franceza, Georgia, Republica Federala Germania,

Republica India, Irlanda, Statul Israel, Republica Italiana, Japonia, Republica

Kazahstan, Republica Kirgizstan, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele

Ducat de Luxemburg, Macedonia de Nord, Republica Malta, Regatul Unit al Marii

Britanii §i Irlandei de Nord, Regatul Maroc, Muntenegru, Regatul Norvegiei,

Republica Polonia, Republica Portugheza, Statutul Qatar, Romania, Republica

Serbia, Republica Slovacia, Republica Slovenia, Regatul Spaniei, Regatul Suediei,

Republica Tadjikistan, Regatul Thailandei, Republica Turcia, Turkmenistan,

Regatul Jarilor de Jos, Ucraina, Republica Ungara, Grupul Republica Uzbekistan.

Componenta nominala a grupurilor a fost stabilită în baza optiunilor expuse de

catre deputa|i.

Conform principiului proporționalității, 34 de grupuri de prietenie vor fi conduse de deputații din majoritatea parlamentară, iar alte 20 de grupuri – de reprezentanții opoziției. De altfel membrii opoziției se regăsesc în toate grupurile.

La fel ca și în legislatura precedentă, cel mai numeros grup de prietenie va fi cel cu România. Grupul este condus de deputata din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” Veronica Roșca și include 55 de deputați.

În premieră, legislativul va avea grupuri de prietenie separate cu țările din Asia Centrală.

Spre deosebire de legislatura precedentă, nu au fost create grupuri de prietenie cu Federația Rusă și Belarus. Comisia pentru politică externă a anunțat despre renunțarea la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Amintim că grupurile parlamentare de prietenie nu substituie activitatea Ambasadelor, pe care Republica Moldova le are în mai multe state, inclusiv Rusia și Belarus.