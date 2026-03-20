Topul celor mai fericite țări în 2025. Vezi pe ce loc este Republica Moldova

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 20 martie 2026
41 1 minut pentru citire

De Ziua Internațională a Fericirii, 20 martie, Organizația Națiunilor Unite a publicat raportul anual care analizează calitatea vieții și nivelul de satisfacție al populației la nivel global. Republica Moldova ocupă locul 77 la nivel mondial, cu un scor de 5,85 puncte, menținându-se într-o zonă de stabilitate moderată, dar fiind depășită de vecinii români.

Lumea fericirii rămâne divizată. În timp ce Finlanda își adjudecă titlul de „cea mai fericită țară” pentru al nouălea an consecutiv (nota 7,76), urmată de Islanda și Danemarca, situația în regiunea noastră este mixtă:

  • România (Locul 34): Continuă să urce în preferințele cetățenilor săi, având un scor solid de 6,62.
  • Republica Moldova (Locul 77): Rămâne la mijlocul clasamentului. Deși suntem mai fericiți decât în anii de criză profundă, stagnăm față de media europeană.
  • Ucraina (Locul 111): Războiul continuă să apese greu asupra scorului general, siguranța fiind principala lipsă a cetățenilor de peste hotar.
  • Afganistan (Ultimul loc, 147): Rămâne cea mai nefericită țară din lume, cu un scor de sub 2 puncte.

Datele raportului arată exact unde „șchiopătează” Moldova în drumul spre fericire:

  1. Corupția: Rămânem codași la încrederea în instituții. Moldova se află pe locul 120 din 140 la percepția corupției, acesta fiind principalul motiv care scade „nota” națională.
  2. Sănătatea și Banii: Speranța de viață sănătoasă (doar 61 de ani) și nivelul veniturilor rămân bariere majore care ne împiedică să ajungem din urmă țările din top 50.

Autorii raportului menționează că, la nivel global, tinerii tind să fie mai optimiști decât generațiile mai în vârstă. Totuși, se atrage atenția asupra „capcanei digitale”: utilizarea excesivă a rețelelor sociale începe să afecteze sănătatea mintală a noii generații, chiar dacă le oferă o fereastră spre lumea largă.

Articole asemănătoare

Control la Coșnița și Pîrîta, privind exploatarea zăcămintelor minerale

20 martie 2026

Atenție: Tentative de escrocherie în numele CNAM. Cetățenii, îndemnați să nu ofere date personale

20 martie 2026

Unul câte unul, proiectele începute prin Programul „Satul European II”,„Satul European Expres” și „Europa este aproape”, ajung la final

20 martie 2026

Programările online la ASP, suspendate temporar pentru lucrări tehnice

20 martie 2026
