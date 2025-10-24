„Toamna de Aur” la Criuleni 2025

Toată lumea este așteptată la Festivitatea „Toamna de Aur”, ediția 2025, care se va desfășura pe 25 Octombrie, în Piața Ștefan cel Mare din or. Criuleni.
În program:
- 07:00. Inaugurarea Târgului produselor agroalimentare
- 09:00. Inaugurarea Târgului meșteștirilor populari
- 10:00. Deschiderea oficială a sărbătorii
- 10:15 – 10:30 Decernarea învingătorilor concursurilor „CEL MAI BUN VIN TÂNĂR a. 2025” și „COLACUL ANULUI 2025”
- 10:30 – 12:30. Concursul folcloric „TOAMNA ÎN SATUL MEU” (cântece, dansuri, poezii, obiceiuri înscenate, etc.). Concursul – Expoziție a Instituțiilor Școlare „Crăiasa Toamnă”
- 12:30 – 13:00. Totalurile concursurilor.
- 13:00 – 14:00. Evoluarea artiștilor amatori din raionul Criuleni în programul „CÂNTEC, JOC ȘI VOIE BUNĂ”.
Organizatori: Consiliul raional Criuleni și Direcția Agricultură, Economie, Investiții, Relații Externe și Servicii Funciare Criuleni!
B.P.