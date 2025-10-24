„Toamna de Aur” la Criuleni 2025

Toată lumea este așteptată la Festivitatea „Toamna de Aur”, ediția 2025, care se va desfășura pe 25 Octombrie, în Piața Ștefan cel Mare din or. Criuleni.

