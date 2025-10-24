CriuleniCultural

„Toamna de Aur” la Criuleni 2025

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 24 octombrie 2025
158 Mai puțin de un minut

Toată lumea este așteptată la Festivitatea „Toamna de Aur”, ediția 2025, care se va desfășura pe 25 Octombrie, în Piața Ștefan cel Mare din or. Criuleni.

În program:

  • 07:00. Inaugurarea Târgului produselor agroalimentare
  • 09:00. Inaugurarea Târgului meșteștirilor populari
  • 10:00. Deschiderea oficială a sărbătorii
  • 10:15 – 10:30 Decernarea învingătorilor concursurilor „CEL MAI BUN VIN TÂNĂR a. 2025” și „COLACUL ANULUI 2025”
  • 10:30 – 12:30. Concursul folcloric „TOAMNA ÎN SATUL MEU” (cântece, dansuri, poezii, obiceiuri înscenate, etc.). Concursul – Expoziție a Instituțiilor Școlare „Crăiasa Toamnă”
  • 12:30 – 13:00. Totalurile concursurilor.
  • 13:00 – 14:00. Evoluarea artiștilor amatori din raionul Criuleni în programul „CÂNTEC, JOC ȘI VOIE BUNĂ”.

Organizatori: Consiliul raional Criuleni și Direcția Agricultură, Economie, Investiții, Relații Externe și Servicii Funciare Criuleni!

B.P.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 24 octombrie 2025
158 Mai puțin de un minut

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Jubiliarii de aur ai Hîrtopului Mare (foto)

14 octombrie 2025

Vezi că Poți! În afaceri – lent, dar sigur. Povestea tânărului care crește melci în Moldova (Video)

18 septembrie 2025

Fă-ți timp pentru a salva o viață!

18 septembrie 2025

Peste 1000 de finaliști ai Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” ne așteaptă la Gală

12 septembrie 2025
Back to top button