„Titan Baschet” – o echipă promițătoare, ajunsă în divizia națională de bashet

Clubul „Titan Baschet”, lansat în luna august 2024, ocupă locul IX în clasamentul Campionatului Republicii Moldova la baschet, Divizia Națională. Inițiatorul creării clubului și, respectiv, echipei „Titan Baschet”, ce reprezintă raionul Criuleni, este Vasile Temciuc din Bălăbănești,care ne-a oferit și câteva detalii din scurta istorie a clubului și echipei.

-Am creat o asociație obștească, un club sportiv, și participăm în Campionatul Republicii Moldova la baschet, în Divizia Națională. Este cel mai mare nivel pentru Moldova. Clubul a fost creat în vara anului 2024, iar în august ne-am înscris în Campionat. Antrenamentele, activitatea, pregătirea pentru meciuri o facem la Criuleni, la Centrul UNIT, care ne-au oferit sala. Avem jucători din r. Criuleni – Măgdăcești, Bălăbănești, Mălăieștii Noi, din or. Dubăsari, din satele Coșnița și Ustia. Sunt tinerii pe care i-am cunoscut pe la diferite competiții, când se organizau întreceri între localități. Pe Moiseev Andrian din Coșnița, bunăoară, l-am cunoscut la ei în sat, când acolo se organizează anual competiții în memoria unui profesor. I-am sunat și le-am propus să facem o echipă. La început eram mai mulți, acum s-au mai selectat. Colegii din Dubăsari ne-au făcut cunoștință cu o antrenoare fantastică din or. Dubăsari, despre care au spus că ar fi interesată de echipa noastră. Cred că a fost un cadou din cer, să ne antreneze Natalia Svișciova, triplă campioană europeană la baschet. Așa am făcut o echipă foarte bună. Deși suntem din două raioane, echipa „Titan Baschet” reprezintă r. Criuleni.

– Există în r. Criuleni o asociație raională de baschet?

– Nu, nu există. Chiar acum se desfășoară spartachiadele raionale și ne-am dori să ne observe conducerea raionului, am fi bucuroși să ne ofere și ceva finanțare. Am ajuns pe locul IX în campionatul național de baschet. Ultimele două meciuri le-am câștigat. Noi am început ca amatori, dar avem deja jucători licențiați, chiar ne-au scris și vreo câțiva jucători din SUA care sunt interesați de participare în echipa noastră. Pentru ei ar fi un start bun în baschetul european, dar nu-i putem lua, că nu avem bani să plătim cota de participare.

– Ce vârstă au membrii echipei?

– De la 17 ani la 42 de ani. Cel mai în vârstă jucător este Serghei Perciuleac.

– Care este rolul tău în echipă?

– Eu sunt jucător și antrenor secund. Căpitanul echipei este Buimistr Ilia.

-Următoarele meciuri la care vă pot vedea criulenenii, dubăsărenii și alt public pasionat de baschet, unde și când vor avea loc?

-Avem meciuri săptămânal. Sâmbătă, 8 februarie, 2025, vom juca cu echipa Universității Tehnice a Moldovei (UTM), iar săptămâna viitoare – cu Clubul Sportiv „Academia Anatolii Pervanciuc”, apoi cu o echipă de la Soroca. Toate meciurile au loc la Arena Chișinău. Pentru spectatori, biletul e doar 30 de lei. Săptămâna trecută am avut foarte mulți spectatori, și cei de la Federație sunt uimiți de organizarea, motivarea suporterilor. Acum participăm la Campionatul Moldovei. Dacă ne clasăm în optimi, vom juca până în mai.

-De ce se numește echipa „Titan Baschet”?

-Am făcut un sondaj printre elevii LT Mălăiești, care au dat mai multe variante, din care am ales varianta „Titan”.