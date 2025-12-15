Social

Tiraspolul introduce stare de urgență în economie

Regiunea transnistreană va intra în stare de urgență în economie, potrivit unei decizii adoptate de Sovietul Suprem de la Tiraspol. Măsura urmează să fie instituită la inițiativa liderului administrației separatiste, Vadim Krasnoselski, și are ca scop gestionarea dificultăților economice și energetice cu care se confruntă regiunea.

Conform informațiilor publicate de autoritățile de la Tiraspol, instituirea regimului de urgență economică este determinată de reducerea livrărilor de gaze naturale, ceea ce a afectat funcționarea normală a întreprinderilor industriale, stabilitatea bugetară și aprovizionarea cu energie.

Regimul de urgență va permite autorităților locale să adopte măsuri speciale de administrare a economiei, inclusiv redistribuirea resurselor financiare, ajustarea cheltuielilor bugetare și intervenții directe în activitatea unor sectoare strategice.

Decizia urmează să intre în vigoare după semnarea decretului corespunzător și este valabilă pentru o perioadă determinată, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de evoluția situației economice și energetice din regiune.

Starea de urgență în economie a mai fost instituită anterior în regiunea transnistreană, în contextul crizei energetice regionale, iar autoritățile de la Tiraspol susțin că actuala măsură este necesară pentru menținerea stabilității sociale și economice.

