Tinerii din Dubăsari în acțiuni de cunoaștere și dezvoltare comunitară

Tabăra ”Tineri în acțiune” organizată în cadrul proiectului dezvoltat de UNICEF Moldova în parteneriat cu Centrul de Informare și Resurse PRO BONO și cu suportul USAID Moldova și Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le-a oferit o oportunitate unică tinerilor din întreaga republică, inclusiv și celor din raionul Dubăsari de a învăța, interacționa și contribui în mod activ la dezvoltarea lor personală și comunitară.

Au participat la o varietate de activități, ateliere și discuții interactive, susținute de experți în domeniu, unde au putut:

# explora subiectele-cheie legate de participare activă și voluntariat;

# descoperi metode practice de a promova un mod de viață sănătos, îmbunătățind astfel starea ta de sănătate și bunăstare;

# înțelege importanța sănătății mintale și cum să menții echilibrul mintal în contextul la tot ce se întâmplă;

# discuta despre Obiectivele de Dezvoltare;

# discuta despre măsurile de prevenire a COVID-19, cum să rămâi în siguranță și cum să contribui la stoparea răspândirii virusului.

În luna septembrie urmează să organizeze activități de informare pentru tinerii din comunitatea lor pe baza subiectelor studiate la tabără.

Am rămas plăcut surprinsă şi mulțumită de toate activitățile din cadrul taberei de vară „Tânăr în acțiune”. Acolo am aflat o mulțime de lucruri noi, experiențe unice şi amintiri plăcute. Sunt recunoscătoare pentru momentele trăite acolo, prietenii şi clipe. Toate emoțiile şi cunoștințele aflate cu siguranță le voi împărtăși cu ceilalți tineri. Îndemn tinerii să se implice în toate activitățile posibile, fiindcă te poţi dezvolta personal şi a crește spre o etapă mai înaltă. – ne relatează Arina Conțevici

Am niște impresii superbe despre această experiență trăită la Odiseu, a fost totul minunat, un colectiv detop, cu mentori bine instruiți care ne-au aprofundat cunoștințele pe care le știam noi despre lumea în care trăim. Și nu în ultimul rând am avut parte de o odihnă activă, le mulțumesc celor de la Cir PROBono! – zice Ion Tataru

Mi-a plăcut această tabără pentru că mi-a dat posibilitatea de a cunoaște lucruri noi și am învățat valoarea gândirii persoanelor, la fel studiind drepturile am aflat cât de mult oamenii nu le iau în considerație. – ne spune Marina Josan

Adelina Ciudin, stagiară ”Est-Curier”

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Diversificarea conținutului ca o sursă alternativă de venituri pentru „Est-Curier”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un grup de organizații partenere condus de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, în strânsă colaborare cu People in Need Slovacia și alte organizații. Acesta face parte din programul de consolidare a capacităților în cadrul proiectului „Sprijinul UE pentru instituțiile mass-media locale din Republica Moldova”. Conținutul acestui material nu reflectă neapărat viziunea UE sau a People in Need Slovacia.