Tineri sportivi din raioanele Criuleni și Dubăsari, laureați la gala fotbalului pe plajă 2025

Foto-credit: fmf.md

Federația Sportivă de Fotbal pe Plajă din Republica Moldova a organizat o gală de premiere pentru cei mai buni sportivi, antrenori și arbitri din sezonul competițional 2025, recunoscând performanțele remarcabile în cadrul competițiilor desfășurate pe întreg teritoriul țării.

Premii generale – Seniori

• Echipa anului: BSC „Nistru”
• Echipa Fair-Play: FC „Fortuna”
• Cel mai bun jucător al anului: Grigore Cojocari (BSC Nistru)
• Cel mai bun portar: Alexei Capsamun (FC Budești)
• Cel mai bun fundaș: Artiom Turta (BSC Nistru)
• Cel mai bun atacant: Sergiu Railean (ARF Dubăsari)
• Cel mai bun antrenor: Daniil Ivanov (FC Budești)
• Golgheterul campionatului: Emanuel Gherganov (FC Budești)

Arbitri premiați

• Oleg Cebotari
• Sergiu Proca
• Victor Luchița
• Daniil Cara
• Vlad Stoianov
• Andrei Cojocari
• Adrian Rusu
• Petru Stoianov

Premii pentru dezvoltarea fotbalului pe plajă

• Maria-Mihaela Popescu
• Carolina Mîndrilă
• Eugen Capcelea

Premianți – Categorii copii și juniori
Under 11

• Cel mai bun jucător: Dorin Starodub (CS Getica)
• Golgheterul campionatului: Mateo Grama (CS Grătiești)
• Cel mai bun antrenor: Denis Melnicov (CS Getica)
• Cel mai remarcat sportiv: Alexandru Botnari (ȘSR Viitorul Ungheni)

Under 13

• Cel mai bun jucător: Marius Nani (ȘS Dubăsari)
• Golgheterul campionatului: Adrian Dem (FC Arsenal Cimișlia)
• Cel mai bun antrenor: Andrei Negara (ȘS Dubăsari)
• Cel mai remarcat sportiv: Bogdan Răcilă (CS Royal)

Under 15

• Cel mai bun jucător: Bogdan Țepordei (AF Viitorul)
• Golgheterul campionatului: Artiom Salcoci (FC Chișinău)
• Cel mai bun antrenor: Grigore Țepordei (AF Viitorul)
• Cel mai remarcat sportiv: Artiom Negara (LT Mihai Eminescu Cimișlia)

Under 17

• Cel mai bun jucător: Alexandru Coberman (CS Real Succes)
• Golgheterul campionatului: Marius Vicol (FC Chișinău)
• Cel mai bun antrenor: Denis Celipic (CS Real Succes)
• Cel mai remarcat sportiv: Cristian Osoian (FC Chișinău)

Under 19

• Cel mai bun jucător: Marius Țurcan (FC Budești)
• Golgheterul campionatului: Mihai Slănină (ȘS Strășeni)
• Cel mai bun antrenor: Toader Vieru (FC Budești)
• Cel mai remarcat sportiv: Mihail Brînză (CS Real Succes)

Foto: Federaţia Sportivă de Fotbal pe Plajă din Republica Moldova

