Tineri din raionul Dubăsari, promotori ai educației media în comunitatea lor

Doi tineri activi, originari din satul Doroţcaia, raionul Dubăsari, au avut oportunitatea de a fi printre cei 30 de tineri din Republica Moldova care au participat la Şcoala de Vară – Media Camp 2023, organizată de Centrul Media pentru Tineri. Este vorba despre Munteanu Cătălina și Grigoriev Sergiu, care au dat culoare vacanţei lor prin participare activă la această instruire despre educaţie mediatică.

Media Camp 2023 a avut loc în perioada 5-8 iulie, la Complexul Turistic Costești. Tinerii, în cadrul acestei instruiri, au fost informaţi și au aflat ce înseamnă puterea imaginii, au filmat și au editat, iar acum sunt gata să facă conținut media calitativ.

„Timp de trei zile minunate petrecute la Media Camp, am avut parte de o experiență memorabilă. Prima zi a început cu prezentarea echipei Centrului Media pentru Tineri (CMT) și a agendei programului, urmată de un exercițiu interactiv de cunoaștere a participanților. După amiază ne-am bucurat de un timp relaxant la bazin, reîncărcându-ne energia pentru atelierele de creare de conținut, având tema Media Camp.

A doua zi am început dimineața cu un workshop despre puterea imaginii, învățând cum să utilizăm vizualul pentru a transmite mesaje puternice. Apoi, am explorat regulile de filmare și editare într-un alt training captivant. După-amiaza am dedicat-o workshop-ului despre scenariu și storytelling, învățând cum să construim povești captivante.

Ziua a culminat cu jocul Media Jungle, oferindu-ne o experiență interactivă și distractivă. În ultima zi, am continuat cu workshop-ul de creație pe tema dezinformării, unde am avut ocazia să explorăm diverse formate precum vox, reportaj și video pe TikTok. După amiază, am avut privilegiul de a participa la o discuție cu jurnalista Marcela Zamosteanu de la RISE Moldova, axată pe sursele de informare și jurnalismul de investigație. Ziua s-a încheiat cu un antrenament despre trolling și dezinformare pe social media. Echipa CMT, alcătuită din Mădălina, Leonid, Diana, Alexandru, Gabriel și Vlad, a fost nu doar mentora noastră, ci și ghid în această călătorie educativă” – ne-a spus Sergiu Grigoriev.

„Am ajuns să trăiesc 4 zile de neuitat într-un loc plin de adolescenți, coordonatori, momente distractive. Pe toată perioada instruirii, MediaCamp 2023 a creat o atmosfera foarte plăcută și prietenoasă, în care m-am simţit confortabil și liber. Au fost 4 zile productive unde am învățat să scriem, să filmăm și să montăm scenarii pentru un content cât mai accesat și preferat. De asemenea, am fost învățați să depistăm troli și informații neveridice. Am avut parte de jocuri interactive, unde desigur ne-am dezvoltat capacitățile de lucru în echipă, am avut parte de teme educative pentru filmări și de întruniri cu noi oameni de succes. A fost o experiență de nedescris! Pe lângă faptul că am ajuns acasă cu noi cunoștințe, pe care le voi putea aplica cu ușurință în practică, mi-am creat noi relații de prietenie, am descoperit talente și am ajuns la ideea că niciodată nu trebuie să ne oprim chiar dacă suntem mândri de locul unde suntem. După această oportunitate de la MediaCamp 2023 mă voi implica în alte activități organizate de CMT, inclusiv în calitate de promotor #media10tion în comunitatea mea” – a împărtășit impresiile cu noi Cătălina Munteanu.

Alexandru Ghețan, coordonatorul proiectului #media10tion, din partea Centrului Media pentru

Tineri, ne-a informat că în acest an activitățile MediaCamp-ului au fost extrem de solicitate de tineri, organizatorii primind 626 de aplicații de la candidați, pentru 30 de locuri disponibile. Majoritatea din ei au fost din mediul rural, din 15 raioane. „În cadrul organizației Centrul Media pentru Tineri am creat o rețea de promotori ai educației media la nivel local. #media10tion și este această rețea. Tinerii ulterior au posibilitatea să se implice în calitate de formatori sau promotori ai educației media la nivel local, în centrele de tineret, consiliile locale ale tinerilor sau consiliile instituțiilor unde învață. #media10tion are două componente de bază: educație pentru media și creare de content media. Când tinerii sunt informați, informația îi ajută pe ei, și în același timp, ajută și societatea în care trăim. De fapt, ne dorim ca tinerii să poată face față dezinformării, mai ales în contextul actual. Războiul hibrid influențează prin toate sursele, iar instrumentele sale de propagandă și dezinformare sunt vădite. Uneori nici adulții nu pot face față acestora. Respectiv, încercăm să oferim tinerilor mai multe abilități, ca ei să devină competenți, să înțeleagă ce înseamnă dezinformare, cum să promoveze gândirea critică și analiza informației deja în rândul altor tineri”.

Adelina Ciudin,

stagiară în redacţia „Est-Curier”

Foto-credit: Centrul Media pentru Tineri

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Diversificarea conținutului ca o sursă alternativă de venituri pentru „Est-Curier”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un grup de organizații partenere condus de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, în strânsă colaborare cu People in Need Slovacia și alte organizații. Acesta face parte din programul de consolidare a capacităților în cadrul proiectului „Sprijinul UE pentru instituțiile mass-media locale din Republica Moldova”. Conținutul acestui material nu reflectă neapărat viziunea UE sau a People in Need Slovacia.