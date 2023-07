Tineri din 6 state au zis: „Nu e gunoiul meu, dar e planeta mea!”

Șapte tineri, inclusiv subsemnata, au reprezentat Republica Moldova în proiectul Erasmus+ „What if we start cycling and recycling”, care a avut loc în comuna Bucovăț, județul Dolj, România în perioada 5-13 iulie. Timp de 8 zile, moldovenii și alți 35 de tineri din Spania, România, Austria, Grecia și Georgia au participat la sesiuni de informare despre obiectivele dezvoltării durabile, ateliere ce au avut ca tematică poluarea și reducerea amprentei de carbon, transportul ecologic și colectarea selectivă, reutilizarea creativă.

Pe lângă asta tinerii au văzut cum are loc procesul de selectare a gunoiului la Stația de sortare a deșeurilor de la Mofleni, Craiova.

O activitate care a stârnit dorința de a fi mai eco friendly (prietenoși cu mediul) a fost și drumeția cu bicicleta în cel mai mare parc natural din estul Europei, ce poartă numele lui Nicolae Romanescu.

Cazați într-o pensiune lângă râul Jiu, și-au dorit participanții să contribuie la asanarea mediului ambiant.

Astfel, au dat mână cu mână și au strâns deșeurile aruncate de-a lungul malului.

A fost interesantă și promovarea locurilor de baștină. Începând cu 8 iulie, în fiecare seară, fiecare grup de tineri își prezentau țara prin victorine, dansuri, cântece și bucate tradiționale.

Scopul acestui proiect este unirea tinerilor pentru promovarea unui comportament responsabil față de mediu.

„Participarea la acest Erasmus+ cu Maria-Elena, Valeria, Denis, Ion, Doina și Ionela din Republica Moldova a fost extraordinară! Echipa din Moldova a fost întotdeauna dispusă să ajute toată lumea și să se distreze. M-am veselit foarte mult cu ei pentru că sunt apropiați și amuzanți. De asemenea, noaptea culturală moldovenească a fost fantastică, ne-am bucurat de dansurile lor tipice și de dulciurile delicioase. Mi-ar plăcea să îi revăd în curând” – spunea Natalia Salvador din Spania.

„Datorită faptului că provin din Republica Moldova și rădăcinile mele se trag din nordul țării, interacțiunea cu moldovenii a fost superba. Am vorbit deschis pe diferite teme, ne-am amuzat și am petrecut timpul frumos alături. Datorită proiectului Erasmus am avut ocazia să ne apropiem mai mult și să creăm împreună amintiri de neuitat. De ceea ce-mi voi aminti cu drag din acest proiect sunt cu siguranță oamenii pe care i-am cunoscut, și de care m-am atașat atât de mult. Emoțiile care le-am trăit alături de niște persoane minunate cu care pe tot parcursul proiectului am conlucrat și am luat parte la o mulțime de activități legate de crearea unui mediu mai sustenabil”. – Nicolina Jioară, originară din Moldova, stabilită în Austria.

Proiectul a fost implementat de către Asociația pentru Tineri Streets, iar asociația care a făcut posibilă implicarea tinerilor din Moldova în proiect este Rețeaua Națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova.

Pe parcursul stagierii participanții și-au dezvoltat abilitățile de comunicare în limba engleză, și-au făcut prietenii durabile, și-au reîmprospătat cunoștințele despre țările prietene și, desigur, acum au un comportament mult mai grijuliu față de mediul ambiant.

Șeremet Maria-Elena,

stagiară în redacția Est-Curier

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Diversificarea conținutului ca o sursă alternativă de venituri pentru „Est-Curier”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un grup de organizații partenere condus de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, în strânsă colaborare cu People in Need Slovacia și alte organizații. Acesta face parte din programul de consolidare a capacităților în cadrul proiectului „Sprijinul UE pentru instituțiile mass-media locale din Republica Moldova”. Conținutul acestui material nu reflectă neapărat viziunea UE sau a People in Need Slovacia.