Timpul se încălzește, iar salvatorii cer prudență sporită pe gheața lacurilor și râurilor

Conform prognozei meteorologice emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru perioada 23–30 ianuarie 2026, se așteaptă o creștere a temperaturilor aerului, în special pe parcursul zilei, fapt ce va determina distrugerea treptată a formațiunilor de gheață, averizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. 

Tatiana Dascal, șefa Centrului de prognoze și avertizări a Serviciului Hidrometeorologic de Stat, informează: „Având în vedere prognoza meteorologică ce indică o creștere a temperaturilor aerului, în special pe parcursul zilei, în perioada 23–30 ianuarie, pe râurile și lacurile din țară va avea loc distrugerea treptată a formațiunilor de gheață. Gheața, fiind îmbibată cu apă, va deveni fragilă. Atenționăm că aflarea și deplasarea pe apele înghețate pot avea consecințe grave!”

În acest contect, IGSU recomandă respectarea următoarelor reguli de prevenire a incidentelor pe corpurile acvatice:

• Evitați deplasarea, mersul sau staționarea pe gheața râurilor, lacurilor și iazurilor;

• Nu permiteți copiilor să se joace pe suprafețele înghețate ale bazinelor acvatice. Supravegheați strict minorii;

• Pescuitul la copcă trebuie evitat în această perioadă, din cauza instabilității gheții;

• Nu traversați bazinele acvatice înghețate, indiferent de grosimea aparentă a gheții;

• În cazul în care observați o persoană căzută în apă, nu interveniți direct.

Apelați imediat Serviciul 112. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să manifeste responsabilitate maximă și să respecte regulile de siguranță.

Sursa: meteo.md

Vreme caldă se va menține și în primele zile de februarie (23.01-05.02), conform Meteo&Radar:

 

