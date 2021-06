Timpul se încălzeşte, de aceea e bine să ne reamintim regulile de urmat în timpul scăldatului!

Priceperea de a înota bine este prima condiţie pentru odihna nepericuloasă pe apă. Trebuie să înveţe a înota toţi: şi copiii, şi adulţii. Omul care poate înota bine se simte calm şi sigur în apă şi în caz de necesitate poate salva un om căzut la nevoie.

Nerespectarea normelor de comportare pe apă în timpul scăldatului şi în timpul plimbărilor cu barca pe apă, agravarea în timpul scăldatului a unor boli cardiovasculare sau psiho-neurologice (infarct, ictus cerebral, acces de epilepsie) de multe ori duc la accidente nautice.

REGULI DE COMPORTARE PE APĂ:

– Scăldaţi-vă numai în locuri special destinate. Într-un bazin necontrolat puteţi nimeri în gropi adânci, albia poate fi înnămolită, cu plante, pietre. Într-un râu puteţi nimeri în curenţi repezi de apă, cu vârtejuri. Toate acestea pot duce la traume, nenorociri şi la moarte;

– Controlaţi permanent comportarea copiilor lângă şi în apă. Nu uitaţi că ei trebuie să se scalde numai sub controlul părinţilor sau altor persoane mature; – Dacă nu înotaţi, s-au înotaţi rău, nu vă scăldaţi singur şi nu intraţi în apă mai sus de brâu;

– Nu vă scăldaţi în stare de ebrietate;

– Nu vă scăldaţi când temperatura apei este mai joasă de 18 grade, iar a aerului – mai joasă de 22 grade;

– Înotând, nu treceţi peste linia de interzicere. Nu vă apropiaţi de mijloacele plutitoare. Nu vă urcaţi pe geamanduri şi alte mijloace de protecţie;

– Nu plonjați de pe debarcadere, poduri şi alte construcţii, nu practicaţi jocuri cu elemente de plonjare, nu lansaţi semnale false de alarmă;

– Nu folosiţi pentru scăldat saltele cu aer, anvelope din cauciuc, scânduri;

– Nu vă scăldaţi seara târziu şi noaptea. Nu vă scăldaţi în timpul furtunii, păziţi-vă de valuri.

DACĂ AŢI DECIS SĂ VĂ PLIMBAŢI CU BARCA, ŢINEŢI MINTE URMĂTOARELE REGULI:

Principalele cerinţe pentru plimbarea cu barca sunt: starea perfectă, asigurarea cu inventar necesar (furci pentru vâsle, odgon pentru acostare, căuş, mijloace de salvare, colace, etc.). În timpul plimbărilor cu barca este interzis:

– închirierea bărcilor de către minori;

– supraîncărcarea bărcii;

– intrarea cu barca în sectorul de scăldat al plajei;

– apropierea bărcilor una de alta;

– aşezarea pe bordul bărcii, trecerea în timpul navigaţiei dintr-o barcă în alta;

– sărituri din barcă în apă;

– aflarea în stare de ebrietate pe barcă.

În cazul pericolului de înec nu trebuie să panicaţi. Păstraţi calmul, respiraţi adânc, odihniţi-vă puţin, apoi înotaţi spre mal. În caz de necesitate chemaţi în ajutor. Persoanele, care acordă ajutor sinistratului trebuie să ţină cont cum o fac ca să nu cadă ei înșiși în primejdie. Dacă nu ştiţi să înotaţi, sau înotaţi rău, nu întraţi în apă pentru salvarea sinistratului. În aşa caz aruncaţi sinistratului colacul de salvare, o saltea cu aer, anvelopă din cauciuc, o funie, o scândură, o creangă, etc.

Persoanele care înoată bine, se vor apropia de sinistrat se vor scufunda şi apucându-l din spate de braţe, ori de părul de pe cap, îl vor ridica la suprafaţa apei şi înotând se vor deplasa spre mal. Dacă sinistratul este extras din apă imediat ce s-a scufundat, primul ajutor este simplu. Deseori este deajuns să-l liniştim, să-i scoatem hainele umede, să masăm corpul, să-l servim cu ceai fierbinte pentru a scoate sinistratul din stres.

Dacă sinistratul este extras din apă fără cunoştinţă, cu respiraţia şi inima oprită şi alte semne de moarte

clinică este necesar de reacţionat în modul următor:

– eliberarea căilor respiratorii de corpuri străine (nămol, alge, mase vomale);

– respiraţie artificială din gură în gură, sau din gură în nas;

– masajul indirect al inimii pentru reluarea activităţii inimii şi circulaţiei sangvine.

A readuce la viaţă sinistratul, care s-a înecat şi se află în stare de moarte clinică este posibil doar atunci, când din momentul scufundării definitive sub apă şi până la începutul acţiunilor de reanimare au trecut nu mai mult de 6 minute. Sunt cazuri, când sinistratul a fost readus la viaţă şi după 10-15 minute după înec. De regulă, rezultate pozitive pot fi obţinute doar atunci, când acţiunile de reanimare au fost începute în primele 2-3 minute.

Vadim Popovici, ofițer superior al SP al SSE