Incidente

Țigări camuflate în folii de aluminiu, descoperite într-o valiză pe cursa Chișinău-Londra

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 28 ianuarie 2026
2 1 minut pentru citire
Sursa foto: Poliția de frontieră a RM

O tentativă de scoatere ilegală din țară a produselor din tutun a fost dejucată la Aeroportul Internațional Chișinău, în urma unui control efectuat de polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali.

Potrivit Poliției de Frontieră, cazul a fost depistat în timpul verificărilor pasagerilor de la cursa Chișinău-Londra, după ce un tânăr de 20 de ani a declarat că nu transportă bunuri supuse declarării. Bărbatul a fost direcționat către control fizic, iar în bagajul de cală, printre haine, au fost găsite 10 baxuri de țigări, ascunse și camuflate în folii de aluminiu, pentru a evita depistarea.

În total, au fost identificate 100 de pachete de țigări cu timbru de acciz al Republicii Moldova, care urmau să fie transportate ilegal. Produsele au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar persoana riscă sancțiune contravențională, conform prevederilor indicate de instituție (art. 43¹ și art. 287 alin. (10) din Codul contravențional).

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 28 ianuarie 2026
2 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Percheziții la vămile Leușeni și Cahul: șapte angajați, reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție sistemică

28 ianuarie 2026

I-au stricat afacerea

24 ianuarie 2026

Incendiu la un centru de plasament din r. Dubăsari: 42 de persoane evacuate, un pacient rănit

21 ianuarie 2026

Bunuri nedeclarate, depistate la vama Leușeni: monitoare PC, trolii electrice și arme pneumatice, ridicate în vederea confiscării

21 ianuarie 2026
Back to top button