Țigări camuflate în folii de aluminiu, descoperite într-o valiză pe cursa Chișinău-Londra

O tentativă de scoatere ilegală din țară a produselor din tutun a fost dejucată la Aeroportul Internațional Chișinău, în urma unui control efectuat de polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali.

Potrivit Poliției de Frontieră, cazul a fost depistat în timpul verificărilor pasagerilor de la cursa Chișinău-Londra, după ce un tânăr de 20 de ani a declarat că nu transportă bunuri supuse declarării. Bărbatul a fost direcționat către control fizic, iar în bagajul de cală, printre haine, au fost găsite 10 baxuri de țigări, ascunse și camuflate în folii de aluminiu, pentru a evita depistarea.

În total, au fost identificate 100 de pachete de țigări cu timbru de acciz al Republicii Moldova, care urmau să fie transportate ilegal. Produsele au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar persoana riscă sancțiune contravențională, conform prevederilor indicate de instituție (art. 43¹ și art. 287 alin. (10) din Codul contravențional).