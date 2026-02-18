Tichete de vacanță pentru turism intern: prevederile regulamentului

Din 2026, angajatorii din domeniul privat pot oferi salariaților bani pentru pachete turistice, pe care să le folosească în interiorul Republicii Moldova, adică la pensiunile turistice din țara noastră. Pentru anul 2026, Guvernul își propune să fie înregistrați în calitate de beneficiari ai tichetelor de vacanță aproximativ 20000 de salariați.

La 18 februarie, Ministerul Culturii a pus în discuție Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de vacanță. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a explicat că regulamentul este unul „așteptat”:

„În ultimii ani avem o creștere constantă a numărului de turiști în Republica Moldova, dar, din păcate, creșterea este bazată mai mult pe numărul de turiști din străinătate, iar noi ne dorim să stimulăm și turismul intern. Acum venim cu mecanismul de folosire a ticheteleo r de vacanță. Este vorba despre un sprijin financiar în valoare de până la jumătate din salariul mediu pe economie. Sprijinul cu este impozabil nici pentru angajatori, nici pentru salariat, iar termenul de valabilitate este un an. Tichetele de vacanță vor fi acordate prin intermediul unor operatori autorizați, care vor fi înregistrați într-un registru al Oficiului Național al Turismului, iar banii vor putea fi folosiți doar în structurile de primire turistică din mediul rural, care vor fi, la fel, acreditate. Beneficiarii vor putea achita cu aceste tichete pachete turistice care vor include obligator cazarea și cel puțin încă un serviciu turistic. Prin acest mecanism ne dorim să încurajăm oamenii să-și petreacă concediile cât mai mult acasă și să incurajăm pensiunile turistice din mediul rural”, a explicat Jardan raționamentele noii inițiative.

Inițiativa, anunțată mai devreme de către deputata Victoria Belous, a avut la bază situația din pandemia de Covid 19, când mai mulți cetățeni și-au orientat atenția spre turismul intern, cel extern fiind temporar restircționat. Acea situație a permis, ca în perioada 2022-2024 să se înregistreze o creștere a numărului de turiști care au ales unități de recreere din țară, dar că acest număr nu a acoperit adevăratul potențial turistic care poate fi valorificat. Acesta a fost motivul, care a determinat Ministerul Culturii să elaboreze un mecanism prin care să susțină dezvoltarea turismul intern.

Acordarea tichetelor de vacanță ar ajuta la valorificarea potențialului turistic existent de către cetățenii țării noastre; motivarea angajaților de a călători în interiorul țării, chiar dacă au venituri mici; o promovare mai bună a destinațiilor și produselor turistice locale, creșterea vizibilității acestora.

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2022, structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare și servire a mesei au fost frecventate de 333,9 mii de turiști sau de 1,9 ori mai mult față de anul 2021. Din numărul total de turiști, 171,8 mii (51,5%) au constituit turiști rezidenți.

Datele pentru 2024 arată că turismul intern continuă să fie neglijat în favoarea celui extern. Datele pentru anul 2024 evidențiază o creștere moderată a activității turistice în Republica Moldova, caracterizată prin majorarea numărului total de înnoptări cu 10% față de anul precedent și printr-o creștere semnificativă a încasărilor totale din activitatea turistică (+10,4%). Ponderea turiștilor nerezidenți rămâne majoritară în structurile de cazare. Turismul intern înregistrează o ușoară scădere a încasărilor (-1,5%), iar indicele de utilizare a locurilor de cazare rămâne redus (31,5%), cu variații semnificative între tipurile de structuri.

Analiza segmentului turistic, propusă de Ministerul Culturii, denotă că cetățenii moldoveni, începând cu anul 2024, au ales mai degrabă o destinație din afara țării, decât una internă:

„Aceste tendințe sugerează o dependență mare de turismul emițător și receptor, o valorificare insuficientă a potențialului turistic intern și necesitatea consolidării ofertei turistice locale și a măsurilor de stimulare a cererii interne. Dacă în anul 2022 și 2023 numărul de turiști rezidenți cazați în structurile de primire turistică depășea numărul de turiști nerezidenți, atunci în anul 2024, numărul de turiști rezidenți cazați descrește în favoarea celor nerezidenți.”

Impactul economic al deciziei se așteaptă a fi creșterea cotei turismului în PIB (%) cu 1 punct procentual până în anul 2030. Începând cu anul 2020, ponderea turismului în PIB a crescut de la 0,2 % până la 0,6 %, menținându-se același nivel până în 2025.

Impactul social scontat: creșterea bunăstării salariaților, oferind posibilitatea reală de a beneficia de vacanțe în țară, inclusiv celor cu venituri modeste; creșterea productivității muncii salariaților; revitalizarea comunităților rurale prin atragerea turiștilor, generarea de activități economice locale și dezvoltarea regiunilor mai puțin vizitate; dezvoltarea echilibrată a zonelor rurale prin: creșterea fluxului de turiști interni către localitățile rurale, ceea ce va genera venituri suplimentare pentru pensiuni, gospodării agroturistice și producători locali, diversificarea activităților economice din mediul rural (servicii de cazare, alimentație, agrement, meșteșuguri, produse tradiționale).

Regulamentul stipulează, că angajatorii pot oferi tichete de vacanță în unitățile turistice incluse în Lista unităților afiliate pe care o va completa Oficiul Național al Turismului. Angajatorul va selecta beneficiarii de tichete, după cum prevede p. 5: după nivelul de performanță; neacordarea tichetelor de vacanță în perioada de referință anterioară; nivelul timpului de lucru, proporțional cu timpul efectiv lucrat. Angajatorul nu va putea obliga salariatul să accepte tichetul de vacanță.

Deductibilitatea cheltuielilor suportate de către angajator se realizează conform prevederilor pct. 441 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 693/2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe

venit.

În cazul în care valoarea serviciilor turistice depășește valoarea nominală a tichetului de vacanță, diferența de plată este suportată de către beneficiar.

Tichetele de vacanță pot fi acordate salariaților atât la locul de muncă de bază, cât și la locul de muncă prin cumul. Este interzis angajatorilor, în procesul acordării tichetelor de vacanță, să reducă salariul și/sau să diminueze perspectiva creșterii salariale.

Angajatul nu poate lua banii în loc de tichet de vacanță.

„Republica Moldova are potențial turistic și oferă posibilitatea turiștilor să descopere frumusețea locurilor și a peisajelor, însă aceștia cunosc prea puțin despre destinațiile turistice ale țării. Acesta se dezvoltă lent pentru că nu există cerere din partea societății din varii motive, una din cauzele principale este lipsa mijloacelor financiare. Prețurile ridicate la serviciilor turistice interne, determină mulți cetățeni să-și petreacă vacanțele în străinătate, unde există o ofertă mai variată și accesibilă, dar și oportunitatea de a descoperi noi culturi. Structurile de cazare sunt nevoite să mențină tarife ridicate pentru a acoperi costurile de întreținere și funcționare, ceea ce reduce și mai mult atractivitatea turismului intern. O altă cauză care limitează alegerea vacanțelor în țară este infrastructura turistică dezvoltată insuficient (drumuri, transport, facilități de cazare) ce nu asigură un nivel optim de accesibilitate și confort pentru turiști. De menționat că, salariații cu posibilități financiare reduse, nu-și permit să achiziționeze împreună cu familia un pachet turistic. Angajații care nu-și permit o vacanță, nu sunt atât de productivi, munca constantă fără pauze adecvate, poate duce la probleme de sănătate, astfel crește rata concediilor medicale, stresul constant legat de muncă poate afecta și relațiile personale. Menționăm că, nu există reglementări care să acorde facilități salariaților de a-și petrece vacanțele în interiorul țării. În lipsa unor prevederi normative specifice, piața nu poate genera de la sine stimulente suficient de atractive pentru creșterea participării cetățenilor la turismul intern. Măsurile administrative – cum ar fi promovarea destinațiilor, actualizarea strategiilor sau dezvoltarea cadrului de reglementare – pot crea un mediu favorabil, dar nu schimbă comportamentul de consum al cetățenilor. Piața nu poate, prin propriile mecanisme, să reducă prețurile la nivel competitiv cu destinațiile externe, să crească spontan cererea sau să determine oamenii să își direcționeze cheltuielile spre turism intern. Prin intervenția de reglementare vor fi create condițiile economice și fiscale care vor sprijini dezvoltarea turismului intern.”, se spune în nota de fundamentare a prroiectului de decizie.

