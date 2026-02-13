Termoizolarea deja a dat primele rezultate

Prima etapă a lucrărilor de eficientizare energetică a Centrului de plasament temporar pentru persoane vârstnice și cu dizabilități „Alexandra Grajdian” din or. Criuleni a fost discutată, la 9 februarie, cu participarea finanțatorilor, reprezentanților antreprenorului, beneficiarilor, a responsabilului tehnic și proiectantului. Participanții au examinat lucrările deja executate – termoizolarea a trei pereți exteriori, schimbarea unei părți din ferestre și termoizolarea planșeului de sub acoperiș. La sistemul de termoficare a fost instalat și un termostat. Unele neconcordanțe semnalate de către responsabilul tehnic su fost acceptate de către proiectant, iar antreprenorul urmează să le înlăture, până la finalizarea lucrărilor.

Chiar dacă lucrările încă nu au fost finalizate, acestea fiind temporar stopate din cauza frigului, atât angajații instituției, cât și beneficiarii, au remarcat deja un confort mai mare în încăperi.

Mihail Ostafi, beneficiar, care se află în centru de mai mulți ani, a remarcat că deși temperatura de afară în această iarnă este mai scăzută, în odaia pe care o împarte cu alți doi beneficiari e mai cald. „Iată, caloriferul e abia călduț, dar e mai cald decât anul trecut, când și afară a fost mai cald. La noi în odaie ferestra nu a fost schimbată, dar noi stăm liber, e bine. Noi am simțit asta îndată ce s-au „îmbrăcat” pereții”, spune Ostafi. Vecinul său confirmă că e „normal” de cald.

La întrebarea, ce opinie și-a creat în urma vizitei de monitorizare, Vitalie Damian, reprezentantul AO Fondul de Inovații Sociale din Moldova, una dintre organizațiile partenere în acest proiect, a spus că lucrările sunt realizate conform așteptărilor, dar că beneficiarul lucrărilor este cel care poate spune mai exact, care sunt diferențele dintre „până la” și „după”.

Tatiana Neculai, directoarea Centrului, spune că la sistemul de termoficare al clădirii a fost montat și un termostat, care este setat la 23 de grade Celsius în încăperi, pentru că sunt beneficiari în etate care au nevoie de un regim termic mai ridicat. Dispozitivul a permis, fără modificarea temperaturii apei în sistem, să mențină un confort termic și în același timp să se reflecte în factură.

„Ne aflăm acum la etajul doi, și e simțitor mai cald din cauza izolării planșeului podului. Și beneficiarii noștri au observat același lucru. Lucrările au început în noiembrie, astfel că în luna decembrie 2025 am avut o lună de consum în condiții noi. Conform facturii de la furnizor, am consumat 1436 m3 de gaze, sau cu 683 m3 mai puțini decât în aceeași lună din 2024, când consumul a fost de 2119 m3. Chiar dacă în decembrie 2024 a fost mai cald, comparativ cu luna decembrie 2025, am reușit o economie, care, în bani, constituie circa 11 mii de lei”, a spus Tatiana Neculai.

„E clar că s-a schimbat situația – spune și Ana Negru, asistenta socială a Centrului. – În cabinetul acesta s-a schimbat și geamul, cam sufla vântul prin cel vechi. Aveam și o pereche de stănuți, îi îmbrăcam. Acuma se menține căldura, e foarte bine. Și geamul este mai modern, are două poziții de deschidere. Mulțumim celor care au contribuit la termoizolare!”.

La Centru, în următoarea etapă, urmează termoizolarea ultimului perete, dar și lucrări de modernizare a sistemului de iluminare interioară cu instalarea de LED-uri, care, la fel, se așteaptă că se vor reflecta sub formă de economii la factura de energie electrică.

Lucrările, realizate cu suportul Uniunii Europene, au fost estimate la suma de 1,047,363.81 lei.

La executarea proiectului IP Centrul „A. Grajdian”, în calitate de Prestator de servicii sociale, va contribui cu 115 mii lei din surse proprii, Asociația Obștească „Fiecare Contribuie pentru Schimbare” în calitate de Beneficiar Finanțator – cu 84,000 lei din fondurile proprii; 848 363.81 lei – din contul grantului Donatorului.

Lucrările urmează a fi terminate în luna martie.