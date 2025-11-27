Termenul de legalizare a caselor fără acte ar putea fi prelungit cu doi ani // inițiativă

Termenul de înregistrare a construcțiilor de până la două etaje, din intravilan sau întovărășiri pomicole, ar putea fi prelungit până pe 30 ianuarie 2028. O inițiativă legislativă în acest sens a fost propusă de fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate, în contextul în care termenul inițial expiră la 30 ianuarie 2026. Înregistrarea sau „amnisitia” pentru înregistrare viza construcțiile fără proiect apărute după anul 1996.

Potrivit deputatului PAS, Vasile Grădinaru, chiar dacă procedura a fost simplificată, multe familii, inclusiv din diaspora, nu au reușit să finalizeze procedurile de legalizare a construcțiilor, iar din acest motiv perioada va fi prelungită.

„A fost stabilită o procedură simplă în trei pași, în care aceste construcții puteau fi înregistrate, pentru că zeci de ani nu a fost posibil acest lucru. Aceste prevederi au fost valabile doi ani de zile până la data de 30 ianuarie 2026 și fiindcă suntem foarte aproape de această dată a trebuit să facem o analiză a acestor date și să decidem ce facem mai departe”, a menționa Vasile Grădinaru. Cauza acestei solicitări, care urmează a fi supusă votului deputaților, a fost că mai multe primării nu au stabilit taxe locale pentru eliberarea certificatului de edificare a construcțiilor, și au blocat astfel procedura. Pentru a evita astfel de situații, au fost propuse modificări, care prevăd că lipsa unei taxe aprobate nu poate împiedica eliberarea certificatului, acesta va putea fi eliberat gratuit.

„Fie că din cauza unor erori ale autorităților, sau ale cetățenilor, problema a persistat. Acum este o soluție legală și benefică pentru toți. În Costești, consiliul local a introdus o taxă pentru eliberarea certificatului de edificare a construcțiilor, 750 de lei pentru case cu două niveluri, 500 de lei pentru cele cu un nivel și 250 pentru anexe. Această taxă fiind una acceptabilă a facilitat legalizarea proprietăților de către locuitori”, a explicat deputatul PAS Ilie Ionaș, care a fost până nu demult primar la Coștești.

Până în prezent, prin procedura simplificată au fost legalizate peste 11.700 de clădiri, comunică CALM.md.

Potrivit paginii web agcc.gov.md, procedura este următoarea: