Tentativă de trafic cu țigări, dejucată pe Aeroportul Internațional Chișinău

O tentativă de transportare ilicită a produselor din tutun peste frontieră a fost contracarată de funcționarii vamali, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, pe teritoriul Aeroportul Internațional Chișinău.

Potrivit autorităților, valiza ticsită cu țigări a fost depistată în cadrul controlului vamal de specialitate, efectuat asupra pasagerilor de la o cursă avia cu destinația Belgia. În urma verificărilor, în bagaj au fost identificate 120 de pachete de țigări, care nu au fost declarate autorității vamale.

Pe acest caz este documentat un cetățean român, în vârstă de 29 de ani. Produsele de tutun au fost ridicate și sunt pasibile confiscării speciale, iar persoana riscă sancționare contravențională, în conformitate cu prevederile art. 43¹ și art. 287 alin. (10) din Codul contravențional.

Autoritățile reamintesc că nedeclararea bunurilor supuse controlului vamal constituie încălcare a legislației și atrage răspundere contravențională.