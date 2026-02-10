Din 16 iunie 2025 sunt în vigoare prevederile Legii nr. 94/2025 care reglementează achitarea taxei de stat pentru contestațiile depuse în cadrul procedurilor de achiziții publice, sectoriale și de concesiune. Noutatea a generat mai multe dispute, astfel că Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a venit cu unele modificări și explicații referitoare la procedura contestării.

Începând cu data de 5 februarie 2026, la depunerea contestațiilor se aplică noi reguli privind modul de calcul al taxei de stat, stabilind un echilibru între cerințele procedurale și dreptul efectiv de acces la mecanismele de contestare, comunică Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC).

Noile precizări legislative sunt menite să asigure proporționalitatea costurilor și să protejeze interesele legitime ale operatorilor economici în procesul de achiziți.

Calcul proporțional „per lot”

Pentru a evita sarcinile financiare disproporționate, legislația prevede acum că taxa de stat se raportează strict la miza economică reală a contestatarului:

Contestarea unui lot sau grup de loturi: Taxa de 0,5% se calculează raportat la valoarea estimată a lotului sau grupului de loturi contestate, nu la valoarea întregii proceduri.

Plafoane obligatorii: Taxa este stabilită între un prag minim de 1.500 lei și un prag maxim de 50.000 lei.

Excepție: În cazul în care contestația vizează acte emise înainte de deschiderea ofertelor (ex: documentația de atribuire), taxa se calculează din valoarea estimată a întregii proceduri de achiziție.

Facilitarea restituirii taxei

Începând cu 23 ianuarie 2026, s-a simplificat și procedura de restituire a taxei de stat, inclusiv în cazul când contestația nu este examinată în fond.

Informare din oficiu: ANSC transmite, în următoarea zi lucrătoare de la data emiterii deciziei de admitere sau de neexaminare în fond a contestației, o sesizare către Serviciul Fiscal de Stat (SFS) În sensul restituirii taxei de stat achitate la depunerea contestației;

Eliminarea birocrației: Operatorul economic nu mai are obligația de a depune o cerere separată la SFS pentru a beneficia de restituire.