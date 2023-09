Țara mea de cântec, vatra mea de dor, cântată în raionul Dubăsari

Sărbătorile naționale ”Ziua Independenței” și ”Limba Noastră cea Română” au generat mai multe activități în raionul Dubăsari. Cel mai semnificativ pentru lucrătorii din cultură a fost Festivalul – concurs „Țara mea de cântec, vatra mea de dor”.

Colectivul folcloric „Flori de măr” din c. Coşniţa, Cleopatra Grosu, cond. Anatolie Cojuhari; Anatol Iliev, Mirela Vieru și Bularga Cătălina, Casa de cultură s. Oxentea; Ina Popa și Izman Patricia, Casa de cultură s. Molovata; Popescu Evelina, conducător Poida Irina, Casa de cultură Doroțcaia, Formația vocal – instrumentală „Timpul”, Casa de cultură s. Holercani, cond. Sergiu Pîslari, Gazea Laurențiu, Casa de cultură din s. Molovata Nouă, cond. Sergiu Alexeev; Ansamblul folcoric „Struguraș”, Casa de cultură s. Ustia, conducător Elena Gatman; formația vocal – instrumentală „Meridian”, cond. Anatolie Burașvili și Eșanu Jana, Casa de cultură s. Pîrîta; Mihailov Anastasia și Ghizea Ana, Casa de cultură Cocieri, conducător artistic Ursul Tamara, au pregătit un repertoriu select pentru evoluările pe scena Casei de cultură din Coșnița.

A urmat apoi Concursul-recital de poezie „Țara mea de cântec, vatra mea de dor”, ajuns la a IV-a ediție, a adunat adolescenți, tineri, bibliotecari și oameni de cultură din tot raionul Dubăsari. Evenimentul organizat de Secția cultură și turism Dubăsari în colaborare cu Biblioteca publică raională Dubăsari are mai multe obiective. E vorba și de promovare a literaturii şi limbii române, educarea tinerei generații în spiritul patriotic, cultivarea expresiei artistice a cuvântului, identificarea şi promovarea tinerelor talente, perfecţionarea artei oratorice şi educaţiei tinerii generaţii în spiritul patriotic, cunoaşterea poeziei patriotice şi promovarea ei, captarea şi menţinerea interesului pentru acest gen literar.

În acest context, șefa secției Cultură, Dubăsari, Maria Perciuleac, a apreciat efortul depus de bibliotecarii din raion, menționând că „profesia de bibliotecar nu este o meserie, ci o artă, o provocare de care ai parte zi de zi, o sursă de energie, o responsabilitate uriașă pe care trebuie să ți-o asumi cu multă grijă, fiind un îndrumător fidel al tinerei generații. A fi bibliotecar înseamnă, în primul rând, să iubeşti cărţile, să găseşti acel limbaj de a comunica cu litera scrisă şi, nu în ultimul rând, să ştii să comunici cu oamenii, cu cei care deschid uşa bibliotecii și să le cultivi dragostea de neam, grai, țară.”

Declamatori cu vârsta de 10-14 ani și 15-18 ani, utilizatorii bibliotecilor din raion, cu mult entuziasm, au recitat poeziile:

Popușoi Sergiu, „Moștenire” de Dumitru Matcovschi (utilizator al Bibliotecii Publice Holercani) Iordachi Ionela, „Țară avem și noi sub soare” de George Coșbuc (utilizator al Bibliotecii Publice Molovata) Ciobotari Matei, „Monolog” (utilizator al Bibliotecii Publice Ustia) Bularga Cătălina, „Scrisoare către Alba Iulia” de Nicolae Dabija (utilizator al Bibliotecii Publice Oxentea) Rotari Matei, „Odă țării și limbii române” (utilizator al Bibliotecii Publice Marcăuți) Gazea Danu, „Cerul tău, Moldova” de Dumitru Matcovschi (utilizator al Bibliotecii Publice Molovata Nouă) Țurcan Anastasia, „Cu limba noastră” de Dumitru Matcovschi (utilizator al Bibliotecii Publice Pohrebea) Godic Elena, „Cântecul Potirului” de Nichifor Crainic (utilizator al Bibliotecii Publice Cocieri) Pinteac Anastasia, „Crescut în suflet” de Dumitru Matcovschi (utilizator al Bibliotecii Publice Cocieri) Marenschi Laura, „Imn” de Ion Gheorghiță (utilizator al Bibliotecii Publice Coșnița) Tincul Nichita, „Bine te-am găsit, sat drag” (utilizator al Bibliotecii Publice Pîrîta) Coica Mihaela, „Moldova mea” de Adriana Vasilcov (utilizator al Bibliotecii Publice Coșnița) Nedzelschi Sabina, „Moldova, țara mea de dor” (utilizator al Bibliotecii Publice Doroțcaia) Rebeja Arina, „Basarabia” de Dumitru Matcovschi (utilizator al Bibliotecii Publice Raionale Dubăsari) Meleca Daniel, „Dăruiește, Doamne Sfinte” de Dumitru Matcovschi (Biblioteca Publică Raională Dubăsari)

Juriul din componența căruia făceau parte Maria Perciuleac, Șefa Secției cultură și turism, Natalia Ciudin, specialist principal, Secția cultură și turism, Nakai Violeta, Șefa secției politici educaționale DÎG, Boris Grigoriev, Membru al Uniunii Scriitorilor Europeni de Limbă Română, a luat în considerare redarea conținutului poeziei, manifestarea emoțiilor și a gesturilor, prestația scenică, ținuta vestimentară, modularea tonului și a vocei, expresivitatea și măiestria artistică a concurenților. De altfel, și membrii juriului au avut ceva a spune.

Domnul Boris Grigoriev, membru al Uniunii Scriitorilor Europeni de Limbă Română, în calitate de scriitor și compozitor, a venit cu un recital de poezii din noua sa carte ”Maluri”, și a înmânat câte un exemplar tuturor bibliotecarilor.

Violeta Nacai, șefa secției politici educaționale DÎG Dubăsari, a recitat poezia ”La noi acasă”, iar la sfârșitul activității, angajații Casei raionale de cultură au interpretat piesa „Veniți la Dubăsari” pe versurile dumneaei.

Tinerii declamatori, pentru participare activă și creativă, au fost menționați cu diplome şi cadouri de preț, iar pe locul I s-au clasat:

Ciobotari Matei (Biblioteca Publică Ustia)

Godic Elena (Biblioteca Publică Cocieri)

Marenschi Laura (Biblioteca Publică Coșnița)

Nedzelschi Sabina (Biblioteca Publică Doroțcaia)

Meleca Daniel (Biblioteca Publică Raională Dubăsari)

„Mă bucur mult că am fost îndrumată și susținută de bibliotecara din localitate, dna Maria Sajin, pentru a participa la acest concurs raional. În cadrul concursului am putut să demonstrez că îmi iubesc patria și cu drag de ea, am recitat poezia în cadrul acestuia. Am acceptat să particip la concurs cu scopul de a promova și reprezenta valorile neamului meu și Casa de cultură din s. Pîrîta, și mă bucur mult că am fost îndrumată și susținută de bibliotecara din localitate, dna Maria Sajin, – ne spune participanta la concurs, Nedzelschi Sabina, una dintre laureate.

Adelina Ciudin, stagiară ”Est-Curier”

