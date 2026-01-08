Incidente

Tânăr din Republica Moldova, recuperat inconștient din zona alpină a Masivului Ceahlău

Foto-credit: Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont/Fb

Salvamont Neamț a desfășurat o intervenție de urgență în zona înaltă a Masivului Ceahlău, acțiune încheiată cu succes după aproximativ patru ore de efort susținut.

Apelul de urgență a fost primit prin 112 în jurul orei 14:30, iar informațiile furnizate de apelant indicau faptul că un tânăr de 20 de ani, cetățean al Republicii Moldova, se afla în stare de inconștiență în zona Cușma Dorobanțului, la o altitudine de circa 1.600 de metri.

Foto-credit: Salvamont Romania-Dispeceratul National

La intervenție au participat două echipaje din cadrul Bazei Salvamont Durău, care au ajuns la victimă, i-au acordat primul ajutor și au efectuat evacuarea acesteia în condiții de siguranță, în ciuda dificultăților impuse de terenul accidentat și altitudine.

După coborâre, tânărul din Republica Moldova a fost predat echipajului Serviciului Județean de Ambulanță Neamț, pentru îngrijiri medicale de specialitate.

