Taberele ARC au dat culoare vacanței elevilor din raionul Dubăsari

În perioada 3-24 iulie 2023, tinerii din raionul Dubăsari au avut oportunitatea de a se odihni la trei tabere ARC din România. Este vorba despre tabăra ”Sulina”, din orășelul Sulina, județul Tulcea, de tabăra ”Oglinzi” din Tîrgu-Neamț și tabăra ”Codrii de Aramă” din Botoșani.



Cu ce impresii au revenit tinerii de la tabere vedeți mai jos.

Gațcan Rodica, eleva clasei a 9 din L.T „Vlad Ioviță”, c.Cocieri, r-nul Dubăsari: ”Mă bucur foarte mult că am avut ocazia de a mă odihni timp de 7 zile la una din Taberele ARC 2023 – anume la tabăra Sulina. La Tabără am fost alături de alți români de pretutindeni din Ucraina, Italia și Republica Moldova. În aceste 7 zile am vizitat multe locuri frumoase, monumente istorice și am avut excursii prin orașul Sulina. Am participat la diverse ateliere, cum ar fi: pictura pe plajă, dans modern, muzică, ore de istorie, geografie și limba română. La atelierul de pictură pe plajă, împreună cu coordonatorii am pictat podul de pe malul mării cu culori vii și frumoase. În fiecare zi mergeam la plajă împreună cu prietenii mei noi și educatorii. Am întâlnit fermecătorul răsărit și am petrecut minunatul apus de soare pe malul mării. M-am odihnit foarte bine, productiv și distractiv.”

Craijdan Răzvan, 17 ani, satul Pîrîta, raionul Dubăsari: ”Anul acesta am avut ocazia de a mă odihni în tabăra ”Oglinzi” din Târgu Neamț. Am rămas plăcut uimit de personalul inimos și bine-dispus. Noi tinerii din Republica Moldova eram acolo alături de alți tineri din Italia, România, Iordania. În program au fost jocuri interesante și ateliere informative, ne-au vizitat polițiștii și pompierii informându-ne despre lucruri importante. Ne-am plimbat pe la Lacul Roșu și Cheile Bicazului, am vizitat mănăstiri și am făcut hiking în pădure. Mi-a plăcut extrem mâncarea fiindcă ne-au alintat cu cele mai delicioase bucate. Atmosfera de asemenea a jucat un rol mare la dispoziția și impresia mea față de această tabără, dacă ar fi o notă de pus, aceea ar fi desigur un 10+. ARC ne-a oferit nu doar odihnă, dar și ocazia de a lega prietenii noi.”

Chirilov Alina, satul Ustia, raionul Dubăsari: ”Am avut ocazia să merg la tabăra ”Codrii de Aramă” din Botoșani. Pe parcursul sejurului am avut multe ateliere de limbă română, geografie, istorie, muzica, arte și teatru. Am mers în două excursii și am vizitat Casa Memorială a lui Mihai Eminescu, Nicolaie Iorga și Ciprian Porumbescu. Am mers la Mănăstirea Voroneț care este o mare capodoperă de artă, la Cetatea Sucevei. Am reușit să vizităm și Lacul cu Nuferi albi, biserica unde a fost botezat Mihai Eminescu (biserica Uspenia), am mers în Centrul Vechi Botoșani unde am putut să vedem și alte locuri frumoase din Botoșani. A fost o săptămâna frumoasă, plină de emoții în care am reușit să-mi fac prieteni, dar și amintiri frumoase”.

Secretarul de stat pentru Românii de Pretutindeni, Gheorghe Cârciu spunea la lansarea programului: ”Ne propunem să arătăm, și în acest an, câtorva mii de tineri români, care trăiesc departe de țară, cum este România autentică, să-i ținem aproape de istoria, cultura și obiceiurile noastre. Peste 5000 de copii din diaspora și comunitățile istorice vor păstra vie legătura cu țara mamă și vor duce cu ei amintiri din frumoasele noastre locuri. Voi fi alături de ei pe parcursul acestei veri și sunt sigur că împreună vom învăța unii de la alții ce înseamnă să fii român și ce ne leagă atât de mult dincolo de distanțe”.

Taberele ARC au ajuns la a XIV-a ediție.

Adelina Ciudin, stagiară ”Est-Curier

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Diversificarea conținutului ca o sursă alternativă de venituri pentru „Est-Curier”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un grup de organizații partenere condus de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, în strânsă colaborare cu People in Need Slovacia și alte organizații. Acesta face parte din programul de consolidare a capacităților în cadrul proiectului „Sprijinul UE pentru instituțiile mass-media locale din Republica Moldova”. Conținutul acestui material nu reflectă neapărat viziunea UE sau a People in Need Slovacia.