Tabăra care ne-a schimbat viziunea

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, cu suportul financiar al Germaniei, a susținut proiectul pentru îmbunătățirea accesului pentru justiție pentru a trăi în demnitate numit „A2J4Dignity”. Una dintre componentele importante ale acestui proiect a fost promovarea alfabetizării juridice în rândul populației, cu accent pe persoanele din grupurile vulnerabile și tineri.

În acest context, în perioada iunie-august, s-a desfășurat tabăra de vară cu genericul „YOUthAct – Tinerii pentru Justiție”, ediția a treia.

Tabăra a fost organizată în 4 ture, a câte 45 de participanți, elevi din clasele a IX-XI-a, din toate regiunile țării, și refugiați din Ucraina cu vârsta de 12-18 ani. Scopul acestei tabere a fost de a spori înțelegerea și de a consolida cunoștințele elevilor privind drepturile omului și mecanismele de protecție ale acestora, precum și sistemul de justiție național. Astfel într-o manieră interactivă și participativă, tinerii și-au îmbogățit cunoștințele, și-au dezvoltat gândirea critică și au dobândit abilități importante, precum informarea corectă și temeinică despre domeniul justiției. Ei au avut o experiență captivantă și educativă, axată pe promovarea justiției sociale. Au avut oportunitatea de a comunica cu parlamentari, polițiști, traineri, au participat la ateliere interactive, discuții și activități în urma cărora participanții au fost foarte motivați să devină susținători activi ai egalității și schimbării pozitive în comunitățile lor.

Tinerele din raionul Dubăsari, Anastasia Șeptelici și Ionela Chiriac, din satul Holercani, au participat la tabăra de vară „YOUthACT-Tinerii pentru Justiție” în perioada 24-28 iulie. Iată ce ne povestesc despre această oportunitate:

– Mi-am făcut impresii foarte bune, participând la această tabără deosebită, interesantă, cu organizatori și tineri care au avut un vibe (stare) foarte bun și cu care ne-am înțeles perfect. Training-urile au fost cu folos, am aflat lucruri noi și m-au făcut să–mi schimb părerea despre unele lucruri. Relația dintre organizator-participant a fost una non-formală și am putut comunica liber. Au trecut cât ai bate din palme aceste 5 zile. La sfârșit, când ne-am

luat rămas bun, toți plângeau de emoții – fete, băieți, organizatori. Nu m-am așteptat să fie așa de interesant și să ne atașăm unul de altul atât de repede! Aceste amintiri minunate n-o să le uit niciodată, și sper că o să mă mai revăd cu organizatorii și unele persoane pe care le-am întâlnit acolo – a spus Ionela Chiriac.

– Participând la tabăra de vară „YOUthAct-Tinerii pentru justiție”, am învățat lucruri care mi-au schimbat atitudinea față de, spre exemplu drepturile omului, sistem de justiție național, ce să faci pentru a nu fi sparte parolele, educația sexuală. Ce ține de impresii, cred că a fost cea mai minunată tabără la care am

participat până acum. Am învățat lucruri care într-adevăr îmi vor fi de folos și le voi aplica – ne-a mărturisit Anastasia Șeptelici.

Mai mulți tineri din satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari au participat în turul organizat în perioada de 31 iulie – 4 august. Printre ei sunt și Dorina Alexeev, Sofia Eremia și Elena Gațcan, care ne povestesc mai jos despre experiența lor.

– Această tabără mi-a oferit multe oportunități deosebite, cunoștințe cu noi personalități dar și tineri activi. Timpul petrecut în cadrul acestei tabere a fost unul deosebit și plăcut. Acolo mi-am învins frica de a vorbi în public și am învățat să mă exprim clar și complet. Am colaborat și am descoperit tineri diferiți, talentați, cu idei și gânduri uimitoare. Pe parcursul taberei am avut parte de susținere atât fizică, cât și morală, informații noi și utile, dar și distracție plăcută. Au fost 5 zile minunate petrecute cu persoane potrivite, – povestește și Elena Gațcan.

– După părerea mea, YOUthAct a fost o oportunitate foarte bună pentru noi, tinerii.

În cadrul taberei am acumulat cunoștințe în domeniul justiției. Tabăra mi-a oferit posibilitatea de a realiza un proiect pentru promovarea justiției în rândul tinerilor. A fost o experiență foarte bună și interesantă, – zice Sofia Eremia.

– Tabăra a lăsat multe amintiri. Sunt foarte mulțumită pentru o asemenea experiență, pentru toate activitățile, condițiile și zâmbetele primite. Această tabără ne-a motivat enorm să ne dezvoltăm și să tindem spre noi culmi

ale succesului. Am fost încântată în special de oaspeții invitați pentru activități și discuții, dna Lupu Roxana, dna Daniela Gasparikova, reprezentata PNUD, ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, dl Yoichiro Yamada, și ambasadoarea Germaniei în Republica Moldova, dna Margaret Uebber. Am combinat efortul, comunicarea, incluziunea și conexiunea. Cuvintele sunt insuficiente pentru a descrie atmosfera acestei școli de vară. YOUthAct e o experiență ce o recomand tuturor, – zice și Alexeev Dorina.

Tinerii din raionul Criuleni, Spivacencu Mădălina și Balan Vasile, ne povestesc despre această oportunitate fiind:

„O experientă interesantă! Alături de tineri cu adevărat minunați, energici, deschiși și nu în ultimul rând cu intenții și planuri bune pentru viitorul nostru. Organizarea acestui proiect a fost făcuta la cel mai înalt nivel. Am avut parte de oameni calificați care ne-au vorbit mai detaliat despre teme importante din viață, cum ar fi: egalitatea, siguranța în domeniul cibernetic, inteligența emoțională, etc.” – spune Balan Vasile, din Slobozia-Dușca.

„Tabăra Tinerilor pentru Justiție nu a fost doar o săptămână de învățare, ci o călătorie de auto-descoperire și dezvoltare personală. Am învățat că justiția este un efort colectiv, că inteligența emoțională ne conectează mai profund cu ceilalți și că navigarea online necesită discernământ și precauție. De asemenea, am participat la activități care mi-a pus la încercare încrederea în sine, precum jocuri de echipă și discursuri în fața grupului. Acestea au contribuit la dezvoltarea mea personală și la înțelegerea faptului că pot depăși limitele autoimpuse. Tabăra nu a fost doar despre teoria legilor, ci și despre noi înșine. Am învățat că justiția nu se limitează la legi, ci că înțelegerea, empatia și comunicarea joacă un rol crucial în construirea unei societăți mai echitabile și mai sigure. Pe măsură ce tabăra s-a încheiat, am plecat cu cunoștințe noi, prietenii și amintiri prețioase. Cu bagajul nou de cunoștințe și abilități, sunt mai pregătită să fac față viitorului cu încredere – zice Mădălina Spivacencu, din Hîrtopul Mic.

Adelina Ciudin și Vasile Zavtoni, stagiari ”Est-Curier”

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Diversificarea conținutului ca o sursă alternativă de venituri pentru „Est-Curier”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un grup de organizații partenere condus de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, în strânsă colaborare cu People in Need Slovacia și alte organizații. Acesta face parte din programul de consolidare a capacităților în cadrul proiectului „Sprijinul UE pentru instituțiile mass-media locale din Republica Moldova”. Conținutul acestui material nu reflectă neapărat viziunea UE sau a People in Need Slovacia.