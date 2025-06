Suta de ani a lui nea Pantelimon Mîrca (foto)

Curtea Centrului de plasament pentru persoane în etate și cu dizabilități „Alexandra Grajdian” din or. Criuleni s-a umplut de lume, în dimineața zilei de 25 iunie, iar în centrul atenției a fost beneficiarul Pantelimon Mîrcă – a împlinit 100 de ani de la naștere.

De șase ani este rezidentul acestui centru, spune directoarea instituției, Tatiana Neculai, și este un exemplu de corectitudine, chiar dacă vârsta îl apasă tot mai vizibil și anii l-au așezat deja într-un scaun cu rotile.

Aflat în centrul atenției, alături de nepoata Lilia Chetrean și familia dumisale, Pantelimon Mîrca a ascultat atent toate urările de sănătate, viață lungă și zile „câte va da Domnul”, dar toate bune și în pace și liniște. Pentru că este cruglicean de sorginte, a fost omagiat de către consăteni, inclusiv ansamblul folcloric „Stejăreii” de la casa de cultură din Cruglic care i-au adus un mesaj muzical. Primarul de Cruglic, Iurie Neculai, l-a felicitat, i-a înmânat o diplomă de recunoștință pentru atitudinea civică, și le-a spus celor prezenți la eveniment, că Pantelimon Mîrca este cel mai vârstnic locuitor al satului, că a deținut de-a lungul vieții sale mai multe funcții de răspundere în kolhoz, în sat, inclusiv cea de președinte al sovietului sătesc (1966-1973), care echivalează cu funcția de primar de azi, și peste tot și-a îndeplinit misiunea onest, responsabil, cu demnitate, bun la suflet, bun familist. Primarul a promis că va propune și consiliului local să-i acorde un premiu omagiatului, cu ocazia împlinirii unui veac de viață.

Felicitări au rostit și preoții Nicolae Ciobanu, paroh la Cruglic, și Ion Țuțuianu, paroh al bisericii din lemn din Criuleni, care îi vizitează des la centru, Ludmila Brînza, șefa STAS Criuleni. Un mesaj de felicitare pentru bunel a rostit și nepoata lui Pantelimon Mîrca, dna Lilia Chetrean, care cu multe emoții și-a exprimat speranța că bunelul dumisale va prinde și momentul când i se va naște srtă-stră nepoata, care iată-iată va veni pe lume. Dl Mîrca a avut necazul să-i petreacă pe ultimul drum pe cei doi copii ai săi, iar faptul că nu s-a putut adapta la viața de apartament în oraș, în locuința nepoatei, l-a făcut să prefere centrul de plasament, atunci când nu a mai putut să-și poarte singur de grijă. Dna Lilia a ținut să le mulțumească neapărat angajaților centrului, pentru toată munca și afecțiunea pe care le-o poartă beneficiarilor lor.

„Am emoții până la lacrimi! Nu m-am gândit că am să ajung la aniversarea asta, dar speram mereu că va veni această zi. Bunelul meu este un om mai mult decât bun! Nu știu dacă există în sat om care să aibă vreun cuvânt rău despre el! A lucrat în atâtea posturi, îl cunoaște lumea din multe sate din raion… Sincer vă zic, sunt mândră de el! Îmi pare rău că nu-s părinții, iar el e unica rudă de-a mea. Bunelul mai are doi nepoți, dar sunt plecați din țară. Noi venim sâmbăta de sâmbătă, îl vizităm, ne recunoaște, are memorie bună de lungă durată. Ne-am împrietenit cu toți bătrâneii din centru, le aducem daruri cu diferite ocazii. Eu îi doresc, câte zile mai are, să fie toate cu sănătate. Acum cel mai mult îmi doresc ca să ajungă la ziua când va ține în brațe și stră-stră-nepoțica, deja de la fiul și nora noastră. Noi acum îngrijim de casa lui din sat, pe care și-a construit-o cu tare mare greu, în 1956”, – au povestit Lilia și Oleg Chetrean.

Ion Bolgari, vecinul de odaie de la Centru, a scăpat și o lacrimă de emoții pentru omagiat și i-a urat „Mulți ani înainte”, iar Tamara Punga, o altă locatară a centrului, i-a cântat „Mulți ani trăiască!”, susținută de „Stejărei”, și a ținut să-l pupe pe obraz.

„Pantelimon Mîrca a venit la centrul nostru înainte de pandemia de COVID. Este un om liniștit, respectuos cu cei de vârsta sa, cu personalul. Îi dorim să aibă parte de tot ce poate să ofere o bătrânețe frumoasă” – spunea directoarea Centrului, Tatiana Neculai.

Nea Pantelimon a suflat și flacăra de pe cele trei lumânări „100”, apoi le-a urat cititorilor „Est-Curier” „sănătate, pace și liniște”.

S. Cernov

Fotografii de la evenimentul de omagiere a lui Pantelimon Mîrca. 25 iunie 2025: