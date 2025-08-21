Susținere pentru șase instituții din raioanele Dubăsari și Anenii Noi

Programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2025 a fost completat la 20 august 2025 cu șase proiecte noi ce au ca scop modernizarea instituțiilor din domeniul educației, sănătății și protecției sociale.

Datorită extinderii listei de proiecte, în raionul Anenii Noi, vor fi reabilitate căile de acces la Gimnaziul din satul Șerpeni, va fi renovat edificiul Casei de Cultură din satul Puhăceni și va fi efectuată termoizolarea Gimnaziului-grădiniță „Luceafărul” din satul Delacău.

În satul Poiana, raionul Șoldănești va fi construit un centru multifuncțional.

Au fost majorate, în urma solicitărilor și alocările destinate Consiliului Raionul Dubăsari cu 180 mii de lei în scopul modernizării rețelei electrice din cadrul Liceului Teoretic din satul Doroțcaia,.

Va demara și termoizolarea fațadei Casei de cultură Cocieri pentru care se bugetează 600 mii lei, dar și proiectul privind lucrările de eficientizare energetică a Grădiniței nr. 1 din s. Coșnița.

Conform Primăriei Coșnița, prin intermediul proiectului respectiv la grădinița nr. 1 „Floricica”se vor face de lucrări de termoizolare a pereților blocului central și anexelor. Valoarea totală a lucrărilor este estimată la 1,5 milioane lei dintre care 970 mii vor fi alocați de Guvern prin intermediul Programului Activităților de Reintegrare a Țării, iar restul circa 530 mii vor fi acoperite de bugetul local.

Instituția de educație timpurie nr.1 din Coșnița este frecventată în anul curent de 122 preșcolari.

Cheltuielile suplimentare necesare pentru realizarea acestor acțiuni constituie 4,6 milioane de lei. Mijloacele financiare au fost aprobate odată cu rectificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2025.https://gov.md/…/sedinte…/2025-08/NU-616-CS-2025_1.pdf