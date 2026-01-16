Suspendarea îi poate afecta doar pe cei care vor să se stabilească definitiv în SUA. Explicațiile Ambasadorului (video)

Suspendarea emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026 anunțată de autoritățile Statelor Unite ale Americii miercuri, 14 ianuarie 2026, este temporară.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova reiterează că măsura are caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice („public charge”), și nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA.

În acest context, MAE subliniază următoarele aspecte esențiale:

• Vizele de imigrare deja emise rămân valabile și nu sunt revocate;

• Vizele neimigrante (turistice, de studii, de muncă, de afaceri, etc.) nu sunt afectate și continuă să fie procesate și emise în regim normal;

• Cererile pentru vize de imigrare pot fi depuse și intervievate, însă emiterea efectivă a vizelor este temporar suspendată;

• Impactul asupra cetățenilor Republicii Moldova este limitat, având în vedere că numărul vizelor de imigrare emise anual la Chișinău a fost constant redus.

Cu o explicație a ieșit și Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vladislav Kulminschi:

Vizele de imigrare sunt documente oficiale care permit unei persoane să se stabilească permanent în Statele Unite ale Americii. Acestea sunt diferite de vizele neimigrante, care sunt eliberate pentru șederi temporare, precum turismul, studiile sau munca pe perioadă determinată.

Pentru informații oficiale și actualizate, cetățenii sunt încurajați să consulte pagina Ambasadei SUA la Chișinău și platforma travel.state.gov.