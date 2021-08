Suntem tare mândri că noi putem fi schimbarea pe care dorim să o vedem în lume, afirmă în unison membrii grupului ”Speranța” din Ustia, r. Dubăsari

Ambițioși, creativi și cu un înalt spirit de implicare civică, membrii grupului „Speranța” din s.Ustia r-nul Dubăsari, și-au propus să contribuie la schimbarea pe care și-o doresc să o vadă în lume.

În ultima perioadă aceste schimbări se produc datorită implementării unor proiecte. Din păcate, în implementarea acestora mai puțin sunt implicați tinerii, cu toate că aceștia pot constitui o forță ce mișcă lucrurile spre bine în orice comunitate. Mulțumită proiectului You(th) Create cu sprijinul Terre des hommes-Moldova, în cadrul Fondului general de dezvoltare a centrelor de tineret și a creșterii participării și a activității civice a tinerilor de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Swiss Cooperation in Moldova și UNFPA Moldova, am reușit să depășim această situație și să facem un pas spre scopul nostru comun. Să amenajăm un loc cu și pentru tineri „Chill Zone”.

Aflând despre posibilitatea de a obține finanțare pentru ideea noastră, ni s-a aprins scânteia entuziasmului și astfel viața noastră monotonă din comunitate s-a transformat în una activă, caracteristică unor cetățeni mai receptivi față de problemele comunității și în special față de problemele tinerilor din localitatea noastră.

Nu ne temem de muncă, lucrul în echipă este secretul spre realizarea lucrurilor frumoase, suntem tare mândri că noi putem fi schimbarea pe care dorim să o vedem în lume. Prin realizarea acestui proiect ne propunem sporirea, creșterea și valorificarea potențialului tinerilor.

Echipa noastră e constituită din 15 persoane, dar e deschisă pentru orice tânăr care vrea să ni se alăturie în realizarea proiectelor comunitare. ”Chill Zone” are menirea de a realiza și diversifica activitățile în aer liber. E vorba de ateliere creative, cinema, concursuri. Ne propunem ca acest loc să fie activ pe parcursul întregului an și să fie câți mai mulți tineri implicați și interesați de evenimentele organizate în acest spațiu.

– Pot spune cu certitudine că acest proiect m-a îmbunătățit considerabil din mai multe puncte de vedere. În primul rând, crearea „Chill Zone” m-a făcut ca eu să am mai multă încredere atât în mine, cât și în colegii mei. Am înțeles că fața adevărată a unor persoane deloc nu depinde de cămașa albă și pantalonii la dungă purtați, în orice moment poți primi o mare susținere și un ajutor semnificativ din partea oamenilor de la care te aștepți cel mai puțin. Ca final pot confirma faptul că unde-s mulți, puterea crește, fără nici o îndoială – zice Grecu Efim.

– Acest proiect a fost neașteptat, am fost invitați pentru a-l studia, crezând că este ceva de scurtă durată, dar s-a adeverit ca presupunea foarte multe detalii ce necesitau atenție. Am lucrat cot la cot cu colegii mei și în rezultat am obținut finanțarea și multe amintiri plăcute. Acum suntem în etapa realizării, aici toate dorințele și imaginația noastră iau viață. Rezultatul va fi unul frumos, fiindcă muncim cu dragoste și emoții pozitive”- spune și Ursu Liuba.



Ziua Tineretului membrii echipei “Speranța” au ales să o sărbătorească muncind pentru realizarea scopului comun- crearea unei zone speciale de agrement -Chill Zone, și au reușit să atragă și susținerea APL, dar și a meșterilor din localitate.

Andreea Stratulat

În imagini: o altfel de sărbătoare a tineretului

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Sprijin pentru mass media din Moldova și eforturi inovatoare de educație mediacă”, finanțat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională și implementat de Internews în Moldova, ce are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste, care oferă cetățenilor acces la o diversitate de perspective și reduce vulnerabilitatea sectorului mediatic la interesele politice și economice.