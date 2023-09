Motivația care condiționează reușita școlară

Dorinţa unui elev de a depune un efort în scopul obținerii de noi cunoştinţe este produsul mai multor factori: pornind de la personalitatea şi abilităţile elevului implicat în sarcini specifice de învăţare până la mobilizarea generală pentru învăţare. Motivația de a învăța ceva nou exclude ideea de a te simți pus să studiezi. Pe lângă diplomele de onoare ce valorifică reușitele școlare ale elevilor, cei care se evidențiază în viața școlară prin implicare activă, reușite în cadrul olimpiadelor, sunt premiați adițional cu premii materiale.

Este firesc ca un elev să înțeleagă că dacă muncește, poate obține ceva ce își dorește. Astfel, în anul școlar 2022-2023, 8 elevi ai Gimnaziului „Anatol Codru” din comuna Molovata Nouă, au fost răsplătiți cu o bursă de merit, oferită de către APL.

-Sunt foarte motivată să am rezultate. Îmi place când am un obiectiv concret de atins și suficient timp să dezvolt o strategie pentru a-l îndeplini. Mereu am fost motivată să descopăr și să învăț lucruri noi- , zice Eremia Sofia, una dintre elevele care a primit bursa de merit, dar a beneficiat și de posibilitatea de a merge la o tabără de vară în România.

Elevii din Liceul Teoretic Doroțcaia sunt premiați cu vouchere la librării, foi de odihnă la taberele de vară din țară. Cei care manifestă un interes sporit și se remarcă în mod intens și constant, sunt trimiși la tabere de vară peste hotarele țării. În acest an, 5 tineri din raionul Dubăsari, au beneficiat de posibilitatea de a-și petrece vacanța la taberele de vară din Sulina, România.

Dacă nu ai un stimulent pentru a învăța, procesul de studiu pare dificil. Pe de altă parte, dacă găsești motivația de a învăța, chiar și cele mai dificile lucruri ți se par ușoare.

Otilia Vîrlan, stagiară „Est-Curier”

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Diversificarea conținutului ca o sursă alternativă de venituri pentru „Est-Curier”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un grup de organizații partenere condus de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, în strânsă colaborare cu People in Need Slovacia și alte organizații. Acesta face parte din programul de consolidare a capacităților în cadrul proiectului „Sprijinul UE pentru instituțiile mass-media locale din Republica Moldova”. Conținutul acestui material nu reflectă neapărat viziunea UE sau a People in Need Slovacia.