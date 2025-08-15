Social

Succesul cahulenilor se extinde la ORHEI

Cetățenii care urmează să susțină examenele auto la subdiviziunile ASP din orașele Orhei și Căușeni, la fel,au acces la depunerea online a cererii pentru susținerea examenului auto (proba teoretică și practică).

Agenția Servicii Publice (ASP) anunță extinderea unui serviciu digital modern, lansat anterior în regim de pilotare la Cahul – depunerea online a cererii pentru susținerea examenului auto (proba teoretică și practică).

Cine poate accesa serviciul?

  • Orice persoană fizică cu act de identitate valabil, certificat de absolvire a școlii auto și certificat medical valabil.
  • Serviciul poate fi accesat cu sau fără autentificare prin MPass.
  • Cei care dețin semnătură electronică vor beneficia de completare automată a datelor – mai rapid și mai simplu.

Cum funcționează serviciul?

  1. Accesează site-ul ASP www.asp.gov.md și intră în rubrica „Programare prealabilă”.
  2. Completează cererea online pentru examenul teoretic sau practic.
  3. Achită serviciul prin platforma guvernamentală de plăți electronice MPay.
  4. După achitare, veți accesa calendarul sau veți primi un email cu un link către calendarul zilelor disponibile. Selectezi data și ora care îți convine.

Avantaje pentru cetățeni:

  • Evitarea cozilor și a drumurilor inutile.
  • Reducerea timpului de așteptare.
  • Posibilitatea de modificare sau anulare a programării, simplu, prin email:
    • cu cel puțin 24h înainte – pentru programările de urgență;
    • cu cel puțin 72h înainte – pentru programările obișnuite.
  • Vizualizarea zilelor disponibile înainte de achitare.

Aveți nevoie de mai multe informații?

Ghiduri utile pentru completarea cererii online sunt disponibile pe site:

 Începând cu luna mai și până în prezent, la subdiviziunea ASP Cahul au fost depuse online peste 2470 de cereri pentru susținerea examenului auto (proba teoretică și practică).

