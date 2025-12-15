Poliţie

Substanțe suspecte depistate în urma perchezițiilor efectuate de polițiștii din Orhei(video)

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 15 decembrie 2025
27 1 minut pentru citire

Polițiștii din Orhei au desfășurat o serie de percheziții în localitatea Berezlogi, în urma cărora au fost depistate și ridicate substanțe vegetale cu miros specific, asemănătoare drogului de tip „marijuana”.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, la domiciliul unui minor de 17 ani, în podul locuinței, oamenii legii au găsit mai multe borcane din sticlă ce conțineau masă vegetală uscată și fărâmițată. Tot în aceeași zi, la domiciliul unui tânăr de 21 de ani, din aceeași localitate, a fost depistat și ridicat un borcan cu substanțe cu caracteristici similare.

Substanțele ridicate au fost transmise Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Poliției pentru a fi supuse examinării de specialitate.

Poliția continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și atragerea la răspundere a persoanelor implicate, conform legislației în vigoare.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 15 decembrie 2025
27 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Două femei din Ucraina, reținute la Chișinău pentru pungășii de peste 30.000 de lei

2 decembrie 2025

VIDEO// Peste 20 kg de droguri sintetice, depistate într-un automobil modificat și introduse în țară de un cetățean ucrainean

1 decembrie 2025

Rețea din Hâncești, destructurată: migranți nepalezi atrași în capcană pentru trecerea ilegală a frontierei

1 decembrie 2025

Poliția Națională avertizează: ceață densă și ploi în mai multe zone ale țării

29 noiembrie 2025
Back to top button