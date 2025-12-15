Substanțe suspecte depistate în urma perchezițiilor efectuate de polițiștii din Orhei(video)

Polițiștii din Orhei au desfășurat o serie de percheziții în localitatea Berezlogi, în urma cărora au fost depistate și ridicate substanțe vegetale cu miros specific, asemănătoare drogului de tip „marijuana”.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, la domiciliul unui minor de 17 ani, în podul locuinței, oamenii legii au găsit mai multe borcane din sticlă ce conțineau masă vegetală uscată și fărâmițată. Tot în aceeași zi, la domiciliul unui tânăr de 21 de ani, din aceeași localitate, a fost depistat și ridicat un borcan cu substanțe cu caracteristici similare.

Substanțele ridicate au fost transmise Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Poliției pentru a fi supuse examinării de specialitate.

Poliția continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și atragerea la răspundere a persoanelor implicate, conform legislației în vigoare.