STOP FALS!Serviciul Fiscal de Stat nu are cont pe Tik-Tok

În contextul circulației unor documente dubioase cu utilizarea identității Serviciul Fiscal de Stat, instituția atenționează că, unii contribuabili recepționează notificări false privind obligația de achitare a impozitului pe venit, semnate de către directoarea instituției, doamna Olga Golban și transmise prin intermediul unui operator de poștă electronic din Federația Rusă.

Documentul respectiv este un FALS, precum și e-mail-urile remise în adresa contribuabililor, iar identitatea SFS este utilizată ilegal de către persoane rău intenționate cu scopul de a reduce încrederea cetățenilor în activitatea instituției.

Faptul că în pretinsa notificare este indicată adresa greșită a portalului SFS, este utilizat un atent inventat și sunt incluse elemente suplimentare precum coduri de bare și QR coduri, care se utilizează doar pentru facturile fiscale electronice e un semnal la care trebuie să atragă atenție cetățenii. La fel, SFS nu indică în actele emise sumele echivalente în valută străină, iar circulația documentelor are loc strict în format digital, respectiv cu aplicarea semnăturii electronice.

Ignorați astfel de mesaje și informați imediat organele de drept, precum și Serviciul Fiscal de Stat, sau alte instituții abilitate.

Serviciul Fiscal de Stat a sesizat organele de drept competente în vederea investigării cazului respectiv.

Precizăm că, comunicarea Serviciului Fiscal de Stat cu contribuabilii aferent obligațiilor fiscale ale acestora are un caracter oficial.

De asemenea, vă rugăm să verificați orice informație pe pagina-web oficială a autorității fiscale www.sfs.md, precum și paginile oficiale ale instituției de pe rețelele de socializare:

Suplimentar, atragem atenția că instituția nu are pagină pe rețeaua de socializare TikTok, astfel că orice cont care utilizează identitatea Serviciului Fiscal de Stat o face abuziv și ilegal și urmează să fie raportat către administratorii platformei.

Vă îndemnăm la vigilență în contextul intensificării încercărilor persoanelor rău intenționate de a dezinforma societatea și periclita activitatea instituțiilor publice.