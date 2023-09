Știți cum au sărbătorit elevii din Liceul Teoretic Doroțcaia Ziua Internațională a Democrației?

La 15 septembrie 2023, elevii din Liceul Teoretic Doroțcaia, în contextul Zilei Internaționale a Democrației, au organizat și desfășurat alegerile noului Consiliu de Elevi din Liceul Teoretic Doroțcaia, mandatat pentru 2023-2024.

La alegeri au participat elevii claselor V-XII. Procesul a fost coordonat de Consiliul de Elevi 2022-2023, profesori și administrația liceului.

În perioada 4-14 septembrie s-a desfășurat Campania de informare-organizare a alegerilor, în cadrul căreia elevii și-au înaintat candidaturile depunând un CV corespunzător.

Comisia electorală a pregătit materialele pentru alegeri: buletinele de vot, birotica, fișele de participare, tehnica, etc.

Cum au decurs alegerile?

De dimineață s-a pregătit zona pentru Alegeri – mese,, cabina de vot, urna de vot, etc. Aici am avut ajutor din partea administrația școlii și profesorilor, care doresc ca elevii să devină cetățeni activi și responsabili și Administrației Publice Locale , care au dat o cabină de vot și urnă de vot. Această activitate democratică a fost coordonată la locul alegerilor de observatori, secretar, vicepreședinte și președinte a Comisiei Electorale.

Cum a decurs perioada de pre-alegeri? Toți reprezentații responsabili de organizare – observatori, secretar, vicepreședinte și președinte a Comisiei Electorale se aflau la locurile lor de monitorizare. Alegătorul se apropia la masa pentru a se înregistra, după – primea un buletin de vot, apoi pleca la cabina de vot, alegea, apoi punea votul în urna de vot. Elevii au putut vota pe tot parcursul recreațiilor. După ore s-a adunat Comisia Electorală, au numărat voturile alegătorilor și au întocmit procesul-verbal al alegerilor.

Mai jos vedeți impresiile elevilor implicați în organizare:

– Am fost candidat pentru Consiliul Elevilor din Liceul Teoretic Doroțcaia, mandat 2023-2024, dar am asistat și ca observator, eu fiind membru al Consiliului Național al Elevilor 2023-2024. Am monitorizat ca alegerile să decurgă cât mai bine și atmosferic și pot spune că la alegerile date nu s-au prezentat forme de fraudări din cadrul candidaților și alegătorile. Alegerile au decurs în mod democratic și cinstit. – spune Grigoriev Sergiu, elev.

– Ca președinte al Comisiei Electorale pot spune că a fost foarte interesant, elevii s-au comportat bine și responsabil. A fost foarte interesantă activitatea dată, și anume le-a plăcut rolul de alegător, decident care e elevul împuternicit să îi reprezinte în Consiliul Elevilor. Am încercat să simulăm astfel ca să fie o experiență bună, frumoasă și interactivă pentru ei, astfel ca să putem crește niște elevi responsabili – care mai apoi să devină cetățeni și alegători responsabili și pentru patria lor. – zicea Gorgos Alexandra.

– Astăzi am fost la alegeri ca observator și am avut grijă ca alegerile să fie confidențiale și ca procesul să fie organizat în mod transparent. Sper că anul acesta în școală se va aduna un consiliu responsabil. Să câștige cel mai bun! – spunea Stratenco Victoria, elevă.

– Am fost observator și m-am simțit neobișnuit , dar mi- ș dori să repet experiența! – ne spunea Iulian Polevoi, elev.

– Am fost să aleg, fiindcă doresc să devin elev responsabil și activ. A fost interesant pentru mine acest proces. – zice Eugen Ciudin, elev (alegător).

În urma scrutinului au fost identificați cei 24 de consilieri din cadrul Consiliului de Elevi, care pe parcursul anului de studii 2023-2024 vor avea grijă de diversificarea, promovarea activităților elevilor din cadrul Liceului Teoretic Doroțcaia:

Grigoriev Sergiu Munteanu Cătălina Romanenco Irina Filipenco Daniela Polevoi Iulian Jdanov Anastasia Popescu Evelina Fialco Anastasia Galiuc Natalia Jechiu Beatrice Ivanov Iuliana Andrieș Cristi Avteniev Sofia Andronatiev Victoria Ctitor Andreea Filipenco Alina Ctitor Bianca Postolati Sofia Covalenco Silvia Josan Andreea Andronatii Loredana Bacalîm Daniela Ciudin Anastasia Ursu Adrian

Adelina Ciudin, stagiară ”Est-Curier”

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Diversificarea conținutului ca o sursă alternativă de venituri pentru „Est-Curier”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un grup de organizații partenere condus de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, în strânsă colaborare cu People in Need Slovacia și alte organizații. Acesta face parte din programul de consolidare a capacităților în cadrul proiectului „Sprijinul UE pentru instituțiile mass-media locale din Republica Moldova”. Conținutul acestui material nu reflectă neapărat viziunea UE sau a People in Need Slovacia.