Statul revine în posesia infrastructurii petroliere aeroportuare după decizia privind Lukoil-Moldova

Astăzi, Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a adoptat o decizie de importanță majoră pentru securitatea națională. Autoritatea a hotărât refuzarea aprobării activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul Republicii Moldova și revenirea, în termen de 20 de zile, la situația existentă înainte de anul 2005, când infrastructura complexului petrolier „Aeroport” a fost preluată de companie.

Conform deciziei, toate bunurile prevăzute în contractul din 2005 urmează să fie transmise în proprietatea statului în decurs de 20 de zile. Hotărârea survine ca urmare a neîndeplinirii mai multor cerințe stabilite de Consiliu încă din luna mai 2024, în urma verificării investițiilor realizate de SRL „Lukoil-Moldova” în domenii de importanță pentru securitatea statului.

Consiliul a solicitat companiei trei măsuri esențiale:

  • înstrăinarea complexului petrolier „Aeroport”, amplasat în imediata vecinătate a Aeroportului Internațional Chișinău, termenul de realizare fiind extins de mai multe ori;
  • modificarea structurii corporative, prin excluderea entităților vizate de sancțiuni internaționale;
  • înstrăinarea depozitului petrolier situat pe strada Muncești.

Totodată, Grupul de lucru pentru gestionarea riscurilor asociate sancțiunilor internaționale impuse grupului Lukoil a sesizat organele abilitate pentru a investiga întreaga procedură de preluare, în anul 2005, a terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău.

Ca urmare a deciziei adoptate astăzi, statul Republica Moldova va deveni, în termen de 20 de zile, proprietar al infrastructurii petroliere aeroportuare. Autoritățile subliniază că această măsură este necesară pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a furnizării de combustibil pentru aeronave, precum și pentru protejarea securității naționale și a obiectivelor de infrastructură critică ale statului.

