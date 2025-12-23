Statul nu va plăti peste 100 de milioane de lei în dosarul „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”

Agenția Servicii Publice informează că a câștigat procesul împotriva OPTIMO IT SOLUTIONS LTD (Bulgaria) la Curtea de Apel, fiind astfel respinse pretențiile financiare înaintate împotriva ASP, care se ridicau la peste 100 de milioane de lei pentru pretinse plați neexecutate în perioada 2020-2021. Decizia este irevocabilă.

Litigiul a avut la bază refuzul ASP de a continua o schemă contractuală considerată păguboasă și cu suspiciuni de corupție, moștenită din anii anteriori. După schimbarea conducerii în 2021, ASP a decis să oprească plățile considerate nejustificate și să apere interesul public, chiar dacă acest lucru a generat un proces de arbitraj internațional.

Dosarul vizează un șir de contracte semnate în anii anteriori, prin care statul era obligat să achite taxe de tip „royalty” către companii private pentru utilizarea unor tehnologii la producerea documentelor de identitate. Această taxă de tip „royalty” însemna că fiecare cetățean, care-și perfecta pașaportul în acea perioadă, plătea nejustificat 13 dolari, care erau incluși în costul serviciului.

Contractele respective au fost parte a unei scheme dezavantajoase pentru stat și cetățeni. În baza suspiciunilor de abuz de serviciu, corupție și spălare de bani, în anul 2021 a fost pornită cauza penală care vizează fapte comise în perioada 2014–2020, cu prejudicii financiare totale estimate la circa 41 milioane Euro, de către foști factori de decizie din instituțiile responsabile de emiterea actelor de identitate.