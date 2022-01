Staţia fotovoltaică Criuleni: energie livrăm, dar bani în buget nu vedem

Parcul fotovoltaic din or. Criuleni, construcţia şi testarea căruia s-a terminat la finele lunii noiembrie

2021, încă nu a ajuns oficial în gestiunea Consiliului Raional Criuleni. Conducerea raionului Criuleni vorbeşte despre blocaje din partea funcţionarilor de la Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, care ar fi trebuit să se ocupe de preluarea obiectului de la Ambasada Chinei în Republica Moldova şi transmiterea lui către Consiliul raional Criuleni.

Deocamdată, potrivit funcţionarilor din consiliu, staţia este conectată la sistemul energetic al ţării, energie livrează, dar nimeni nu achită pentru ea, respectiv, bugetul raionului nu a primit încă nici un ban de pe urma celor cca 150 mii kWt oră deja livraţi în reţea (către data de 14 ianuarie, 2022). În schimb, de la 1 ianuarie 2022, bugetul raionului mai are o cheltuială – să plătească paznici care să asigure integritatea obiectului numit cu mare fală „cel mai mare parc fotovoltaic din Moldova”.

Subiectul a fost discutat şi la şedinţa Consiliului Raional din 23 decembrie, 2021, fiind propus spre adoptare proiectul deciziei de a transmite staţia fotovoltaică în gestiunea Întrepinderii Municipale „Edilitate”, creată de Consiliul raional în noiembrie 2015. La şedinţă, managerul proiectului desemnat de către Consiliul raional, Vasile

Frunza, specialist în secţia economie, spunea care este scenariul aşteptat în continuare:

„Ambasada va transmite Guvernului, Guvernul va trebui să transmită Consiliului Raional, iar Consiliul va transmite întreprinderii care o să gestioneze obiectul. ÎM „Edilitate” va trebui să încheie contracte cu Moldelectrica, cu Premier Energy, dar pâna bunul nu este proprietate a consiliului, nu poate nimeni să o gestioneze.”

La mijlocul lunii ianuarie 2022, Vasile Frunza ne informa: „La începutul lunii decembrie, am avut o conferinţă online cu reprezentanţii Ambasadei, care au spus că ei sunt gata să semneze actul de predare, iar noi să informăm Ministerul Infrastructurii care să delege o persoană. Noi am informat Ministerul, ulteruior şi cei de la Ambasadă

au contactat Ministerul ca să fie numită o zi în care să aibă loc transmiterea, dar că nici Ambasada nu ar fi primit un răspunde la MIDR.”

Pavel Spînu afirmă, solicitat de Est-Curier, că a discutat cu secretarul de stat, Constantin Borosan, pe care l-ar fi informat că de două luni staţia livrează energie fără beneficii materiale pentru raion, la care Borosan i-ar fi răspuns că ministerul are puţini angajaţi, că sunt preocupaţi de criza energetică, etc.

Întrepinderea Municipală este gata de a primi obiectul, susţine Pavel Spînu, or, consiliul raional a modificat prin decizie statutul întreprinderii „Edilitate”, căreia i s-a mai adăugat un gen de activitate – „producţia de energie electrică”, a fost numit consiliul de administrare al întreprinderii şi un director interimar al întreprinderii, pentru că administratorul anterior şi-a dat demisia.

În ultimii trei ani întreprinderea avea activitatea suspendată şi doar un contabil nesalarizat. „Din moment ce staţia le va fi transmisă, contractele încheiate, întreprinderea va putea angaja personal necesar şi plăti salarii, din contul energiei livrate distribuitorului de energie electrică. Până acum nu a fost posibilă nici stabilirea preţului pentru un kilowatt/oră, pentru că de facto staţia nu ne aparţine legal încă”, a mai adăugat Pavel Spînu.

Am solicitat informaţii de la Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, şi răspunsuri la întrebările legate de preluarea obiectului de la Ambasada Chinei şi transmiterea lui spre gestiune Consiliului Raional Criuleni.

Un răspuns a parvenit pe adresa electronică a redacţiei de la Lucia Grosu, consultantă principală, Serviciul informare şi comunicare cu mass-media al MIDR.

„Informăm că la 15 decembrie 2021, Ambasada Republicii Populare Chineze la Chișinău, a comunicat, oficial, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, despre finalizarea lucrărilor de construcție a parcului fotovoltaic, fiind astfel, inițiată planificarea, cu reprezentanții Ambasadei Republicii Populare Chineze la Chișinău, a procedurilor de recepție a ajutorului, conform prevederilor din Acordul de implementare a Proiectului de construcție a parcului, care urmează a fi finalizate la începutul lunii februarie curent. În acest scop, Ministerul a solicitat suportul Ministerului Finanțelor și Agenției Proprietății Publice, în vederea identificării procedurii de înregistrare a dreptului de proprietate, de către beneficiarul primar al asistenței financiare, asupra bunului construit. Totodată, Ministerul, acordă suport informațional beneficiarului primar, pentru a asigura recepția cât mai rapidă a bunului de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică. Cu toate acestea, pentru a asigura funcționarea parcului fotovoltaic, la cele mai înalte standarde de siguranță și calitate, urmează a fi respectate prevederile cadrului normativ în domeniul energetic și construcțiilor, care necesită timp pentru a fi îndeplinite de către beneficiarul primar al asistenței. Ținem să menționăm că, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în calitate de autoritate publică centrală responsabilă de elaborarea politicilor în domeniul energetic, inclusiv, a politicilor în domeniul promovării utilizării energiei din surse regenerabile, este cointeresat în operaționalizarea cât mai curentă a celui mai mare parc fotovoltaic din Republica Moldova iar prin acțiunile sale demonstrează nemijlocit acest interes”, scrie în răspunsul Ministerului.

Între timp, partea chineză a început să-şi retragă muncitorii de la staţia fotovoltaică, pentru că nu mai au nevoie de ei, unora le-a expirat viza, ultimii urmând să plece din ţara noastră pe 15 februarie.

Responsabilii de la Compania Premier Energy, care ar fi atenţionat conducerea raionului că nu au bază legală să absoarbă energia captată, întrebată dacă urmează să deconecteze instalaţiile sau dacă vor plăti pentru energia preluată, ne-au răspuns, prin Departamentul Relații Externe și Comunicare:

„ÎCS „Premier Energy Distribution” SA, la solicitarea președintelui raionului Criuleni, a racordat centrala fotovoltaică în lipsa unui contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice, cu scopul realizării testelor şi asigurării funcționării şi integrității centralei în perioada de iarnă. Din cele comentate de către reprezentanții consiliului raional Criuleni, semnarea unui contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de către centrală nu este posibilă din cauză nefinalizării procesului de transmitere a centralei în gestiunea întreprinderii fondate de către consiliului raional Criuleni, responsabile de gestiunea centralei fotovoltaice. Aşa cum consiliul raional Criuleni dă asigurări că în scurt timp va fi finalizat procesul de transmitere, ÎCS „Premier Energy Distribution” SA va menține conectată centrala fotovoltaică la rețeaua electrică de distribuție. Până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice cu unul din operatorii din piața energiei electrice, energia electrică produsă de către centrală nu va putea fi recuperată. Despre aceasta a fost informat președintele raionului Criuleni, fiind una din condițiile de racordare fără contract.”

Andrei Bolbocean, consilier raional, inginer electrician, atenționa, în ultima şedinţă a consiliului raional, că obiectul nu este doar cel mai mare, dar că acesta necesită și specialiști cu competenţe înalte. ”Acolo e foarte şi foarte complicat pentru un specialist care crede că ştie multe, dacă construieşte azi iluminare stradală. Dacă n-o să fie specialişti, compania distribuitoare pur şi simplu o deconectează. Nu e un simplu post de transformare. Chinezii au făcut o întreprindere care concurează cu multe parcuri din Europa, credeţi-mă, că eu am văzut din astea în Austria, România, este un parc care dă calitate în energie”.

Potrivit notei informatice a MIDR, proiectul dat a fost posibil graţie Acordului privind cooperarea economică şi tehnică între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze, semnat la Chișinău la data de 15 decembrie 2011, precum și a Acordului de implementare a Proiectului de construcție a parcului fotovoltaic (în continuare Acord), semnat între Ministerul Economiei și Infrastructurii (Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ca urmare a reorganizării guvernamentale), Ministerul Comerțului al Republicii Populare Chineze și Consiliul Raional Criuleni la data de 2 ianuarie 2019.

Lucrările la staţia respectivă au fost finisateîn noiembrie 2021, fapt confirmat de către comisia de receprţie, care a inspectat obiectul la data de 24 noiembrie, 2021.

Terenul su suprafaţa de 8 ha, pe care s-au instalat panourile şi infrastructura staţiei, este proprietate a or. Criuleni, transmisă în comodat Consiliului Raional printro decizie a Consiliului Orăşenesc Criuleni din 7 martie 2017. Proiectul a stârnit controverse şi zvonuri, aşa că orăşenii au cerut autorităţilor o discuţie publică ca să se asigure, că oraşul nu va rămâne fără teren pentru cimitir. Tot atunci a fost dezminţită o informaţie eronată, potrivit căreia locuitorii raionului şi oraşului, având această instalaţie, ar putea să nu achite energia sau să beneficieze de o reducere de tarif.

Construcţia parcului a început în aprilie 2021, bugetul proiectului fiind de 3,8 mln USD.

S. Cernov

Foto: evenimentul de finalizare, sursa www.criuleni.md.