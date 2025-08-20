Start înscrierii la Marea Dictare Națională

Peste două mii de persoane , de patru ori mai mult decât au participat la prima ediție, care a avut loc în 2023, sunt așteptate să participe la cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, care va avea loc pe 31 august, în Piața Marii Adunări Naționale.

Înscrierea se face prin completarea formularului online https://forms.gle/5Gh5KheA2ULMCfJ76, până la 27 august 2025, iar participarea este posibilă doar pe baza înregistrării prealabile.

„Rugăm foarte mult ca toată lumea care se înregistrează să o facă asumat ca să nu ocupăm locurile cuiva care-și dorește mult să participe. Marea Dictare Națională nu este doar o competiție lingvistică, ci și o sărbătoare a unității culturale, deschisă tuturor celor care iubesc limba română: cadre didactice, elevi, studenți, profesioniști din orice domeniu”, spunea DAN PERCIUN, ministrul Educației și Cercetării.