Start înscrierii la Marea Dictare Națională

Peste două mii de persoane , de patru ori mai mult decât au participat la prima ediție, care a avut loc în 2023, sunt așteptate să participe la cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, care va avea loc pe 31 august, în Piața Marii Adunări Naționale.
Înscrierea se face prin completarea formularului online https://forms.gle/5Gh5KheA2ULMCfJ76, până la 27 august 2025, iar participarea este posibilă doar pe baza înregistrării prealabile.
„Rugăm foarte mult ca toată lumea care se înregistrează să o facă asumat ca să nu ocupăm locurile cuiva care-și dorește mult să participe. Marea Dictare Națională nu este doar o competiție lingvistică, ci și o sărbătoare a unității culturale, deschisă tuturor celor care iubesc limba română: cadre didactice, elevi, studenți, profesioniști din orice domeniu”, spunea DAN PERCIUN, ministrul Educației și Cercetării.
Textul dictării va fi dezvăluit în dimineața concursului pentru a păstra surpriza momentului și a asigura condiții egale de concurs. Premianții vor fi anunțați în septembrie 2025.
Autoritățile publice locale sunt îndemnate să preia inițiativa și să organizeze asemenea evenimente și în centrele raionale. Dictările vor fi verificate și evaluate de o comisie, iar câștigătorii vor fi premiați în cadrul unui eveniment festiv care va avea loc în luna septembrie.
Anul trecut, aproape 2 mii de participanți au celebrat limba română, în toată țara, la Marea Dictare Națională.
Prima ediție a evenimentului a avut loc în 2023, în Scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”. Ediția a II-a a Marii Dictări Naționale a fost marcată de participarea entuziastă a publicului din toată țara, atât în Chișinău, cât și în 15 raioane ale țării, numărul total al participanților depășind cifra de 2500 persoane.
„Limba română ne unește dincolo de granițe și ne amintește că avem rădăcini și valori comune. Vă invităm să veniți cu familia, colegii și prietenii și să transformăm Piața Marii Adunări Naționale într-o mare sală de clasă în aer liber”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.