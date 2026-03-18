Starea podul Criuleni-Dubăsari pe agenda discuțiilor bilaterale

Pe agendă au figurat mai multe teme de actualitate în domeniu.

A fost abordată activitatea punctelor de înmatriculare a mijloacelor de transport din orașele Tiraspol și Râbnița (PÎMT), Chișinăul a reiterat o serie de probleme sistemice, semnalate în mod constant și care continuă să afecteze funcționalitatea mecanismului, inclusiv, organizarea defectuoasă a programărilor și a liberului acces pentru solicitanți, imposibilitatea de a obține informații în limba română, fapt care creează dificultăți suplimentare pentru cetățeni și limitează eficiența acestui mecanism.

A fost reiterat faptul că procedura de prestare a serviciilor de profil în PÎMT este reglementată în legislația națională în vigoare, iar respectarea acestor rigori este indispensabilă.

Pentru a nu crea impedimente în calea liberei circulații a cetățenilor Republicii Moldova în regiunea transnistreană s-a insistat pe necesitatea excluderii așa-ziselor plăți de vinietă și a altor bariere artificiale, introduse și menținute abuziv de către Tiraspol.

S-a atras atenția asupra faptului că la situația de la finele anului 2025, statistica comparativă a numerelor neutre eliberate la PÎMT (14 mii de plăci) și a numerelor standard de tip național, oferite cetățenilor Republicii Moldova cu domiciliu în regiunea transnistreană (24 mii) arată o dinamică clară de atractivitate a numerelor moldovenești.

Referitor la implementarea sistemului e-CEMT și a potențialelor obstacole în perimetrul regiunii transnistrene, ce pot afecta libera circulație a mijloacelor de transport, mărfurilor și bunurilor, s-a convenit pe menținerea unui dialog întru a fi identificate posibile soluții practice.

Cu referire la starea podurilor care traversează râul Nistru, a fost evidențiată prioritatea asigurării siguranței traficului rutier, precum și necesitatea asigurării unei abordări responsabile față de starea tehnică a drumurilor din regiunea transnistreană. Chișinăul a reiterat necesitatea de a asigura starea calitativă a drumurilor, în interesul și în beneficiul utilizatorilor infrastructurii rutiere.

În context, experții de la Chișinău au comunicat despre starea degradantă a unor poduri peste r. Nistru și necesitatea unor intervenții urgente pe podul de la Criuleni-Dubăsari întru a evita situațiile de risc ce pot interveni.

Chișinăul a confirmat disponibilitatea examinării stării drumurilor din regiunea transnistreană și a desfășurării ulterioarelor lucrări de reparații a acestora în condițiile eliminării tuturor barierelor în calea liberei circulații peste r. Nistru.

În raport cu subiectele abordate de experții de la Tiraspol, Chișinăul a subliniat că participarea conducătorilor auto din regiune în traficul rutier internațional este condiționată de deținerea permiselor de conducere ale Republicii Moldova, conform standardelor naționale și internaționale în vigoare.

Pentru a veni cu soluții practice, în interesul conducătorilor auto din regiunea transnistreană și pentru a se avansa pe această dimensiune, experții de la Chișinău au venit cu propunerea trecerii treptate a activității școlilor auto din regiune la rigorile cadrului normativ în vigoare.

Cât privește circulația ambulanțelor, s-a evidențiat existența unor soluții clare și funcționale din punct de vedere legal. Totodată, s-a comunicat că pe fundalul dinamicii ascendente a cererii pentru servicii medicale din partea locuitorilor din regiune, în anul 2025 fiind atinsă cifra de aproape 75 mii de persoane asigurate medical, se impune asigurarea liberei circulații a ambulanțelor de pe malul drept și posibilitatea de a accesa nestingherit asistența medicală disponibilă, prin serviciul unic național „112”.

Chișinăul a reiterat importanța menținerii unui dialog pragmatic și orientat spre soluții concrete, în interesul cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului, subliniind că orice progres durabil este condiționat de aplicarea unui cadru normativ uniform și de evitarea abordărilor unilaterale.