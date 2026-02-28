Internațional

Stare de urgență în Israel: Autoritățile suspendă activitățile neesențiale și închid spațiul aerian

Oamenii privesc cum fumul se ridică deasupra orizontului după o explozie în Teheran, Iran, pe 28 februarie 2026. Sursa foto: AP

Ministerul Afacerilor Externe anunță că pe întreg teritoriul Statului Israel a fost instituită starea de urgență imediată, în contextul operațiunilor militare desfășurate împotriva Iranului. Măsura a fost confirmată de autoritățile israeliene și presupune restricții extinse la nivel național.

Potrivit informațiilor oficiale, toate activitățile considerate neesențiale sunt suspendate, iar instituțiile publice și private nu funcționează pe durata stării de urgență. De asemenea, spațiul aerian al Israelului este închis, inclusiv Aeroportul Internațional Ben Gurion, ceea ce afectează traficul aerian civil.

Restricțiile sunt valabile până luni, 2 martie 2026, ora 20:00, însă autoritățile israeliene au precizat că termenul ar putea fi prelungit în funcție de evoluția situației de securitate.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova aflați în Israel să respecte strict instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern, să rămână în apropierea adăposturilor antirachetă și să limiteze deplasările doar la situații strict necesare.

Ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv monitorizează în permanență evoluțiile și menține contactul cu autoritățile locale. Cetățenii moldoveni pot solicita asistență consulară de urgență la numărul de telefon +972 52 778 9772 sau prin email la tel-aviv@mfa.gov.md.

Ministerul Afacerilor Externe a precizat că va reveni cu actualizări oficiale pe măsură ce situația se va modifica.

