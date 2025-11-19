Spune-ți și tu părerea!

Proiectele propuse se referă la:

Hotărârea Guvernului nr. 716/2018 privind aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului social de suport monetar adresat familiilor și persoanelor defavorizate;

Hotărârea Guvernului nr. 1034/2014 privind aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate;

Hotărârea Guvernului nr. 372/2010 privind modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate pensionarilor și beneficiarilor de alocații sociale de stat.

Proiectele urmăresc consolidarea dreptului la suport monetar pentru familiile și persoanele aflate în dificultate, modernizarea mecanismelor de acordare a serviciilor sociale, precum și îmbunătățirea procesului de organizare și funcționare a acestora în conformitate cu principiile reformei sistemului de asistență socială „RESTART”. Totodată, modificările propuse au drept scop clarificarea responsabilităților instituționale, eficientizarea proceselor administrative și asigurarea unei aplicări unitare a prevederilor legale la nivel național.

Aceste intervenții normative se înscriu în contextul Reformei nr. 4 „Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor sociale”, prevăzute în Agenda de reforme din Planul de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025–2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025.

Proiectele sunt publicate pentru consultare publică pe platforma particip.gov.md, în vederea asigurării unui proces deschis, participativ și transparent de colectare a opiniilor și propunerilor, care pot fi transmise până la data de 24 noiembrie 2025, la adresa electronică oleg.barcari@social.gov.md.