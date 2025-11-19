Spune-ți și tu părerea!

Est-CurierSocial

Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță inițierea consultărilor publice privind proiectele de Hotărâri ale Guvernului ce vizează modificarea și actualizarea cadrului normativ în domeniul asistenței sociale, în scopul consolidării calității, accesibilității și eficienței serviciilor sociale la nivel național

Proiectele propuse se referă la:

  • Hotărârea Guvernului nr. 716/2018 privind aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului social de suport monetar adresat familiilor și persoanelor defavorizate;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1034/2014 privind aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate;
  • Hotărârea Guvernului nr. 372/2010 privind modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate pensionarilor și beneficiarilor de alocații sociale de stat.

Proiectele urmăresc consolidarea dreptului la suport monetar pentru familiile și persoanele aflate în dificultate, modernizarea mecanismelor de acordare a serviciilor sociale, precum și îmbunătățirea procesului de organizare și funcționare a acestora în conformitate cu principiile reformei sistemului de asistență socială „RESTART”. Totodată, modificările propuse au drept scop clarificarea responsabilităților instituționale, eficientizarea proceselor administrative și asigurarea unei aplicări unitare a prevederilor legale la nivel național.

Aceste intervenții normative se înscriu în contextul Reformei nr. 4 „Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor sociale”, prevăzute în Agenda de reforme din Planul de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025–2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025.

Proiectele sunt publicate pentru consultare publică pe platforma particip.gov.md, în vederea asigurării unui proces deschis, participativ și transparent de colectare a opiniilor și propunerilor, care pot fi transmise până la data de 24 noiembrie 2025, la adresa electronică oleg.barcari@social.gov.md.

