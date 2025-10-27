Sprijin suedez pentru amalgamare voluntară

Guvernului Suediei intenționează să acorde sprijin financiar pentru cinci grupuri de APL implicate în amalgamare voluntară.
Programul PACE Local anunță concurs de selectare a cinci grupuri de administrații publice locale, care au demarat formal procesul de amalgamare, bazat pe decizii ale consiliilor locale și consultări publice cu comunitățile.
Cele cinci grupui de APL pot depune dosare la concursul pentru asistență tehnică, mentorat și investiții în valoare de până la 885.000 coroane suedeze (SEK), echivalentul a aproximativ 80.000 EUR, și o contribuție proprie minimă de 10%,pe care le vor putea utiliza pentru îmbunătățirea managementului local, demara campanii de informare publică, dezvolta Centre Unificate de Prestare a Serviciilor (CUPS), iniția activități-pilot de digitalizare, elabora proiecte tehnice pentru atragerea de investiții, dezvolta capacitățile funcționarilor locali și moderniza spațiile destinate interacțiunii cu cetățenii.
Prin acest apel, PACE Local își propune să stimuleze o nouă cultură de guvernanță locală bazată pe cooperare, responsabilitate și participare, focusată pe necesitățile și în beneficiul cetățenilor. Procesul de amalgamare voluntară este un model de cooperare orientată spre modernizarea administrației publice, facilitând accesul comunităților la investiții și servicii de calitate, consolidând totodată încrederea cetățenilor în instituțiile publice.
Autoritățile consideră că amalgamarea voluntară reprezintă un pas strategic în reforma administrației publice locale, conform Legii nr. 225/2023, în scopul gestionării mai eficiente a infrastructurii și serviciilor publice. Programul lansat de PACE Local urmărește să accelereze prin asistența oferită pe parcursul anilor 2025-2027 implementarea acestei reforme și să creeze modele de succes de cooperare locală.
Termenul limită de depunere a dosarelor la concurs este 16 noiembrie 2025, ora 18:00.
Dosarele pentru concurs vor fi transmise în format electronic la adresa moldova@salarinternational.se, cu subiectul obligatoriu: „Aplicație – Suport pentru amalgamare voluntară – (denumirea grupului de APL-uri)”.
