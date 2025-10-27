Sprijin suedez pentru amalgamare voluntară

Guvernului Suediei intenționează să acorde sprijin financiar pentru cinci grupuri de APL implicate în amalgamare voluntară.

Programul PACE Local anunță concurs de selectare a cinci grupuri de administrații publice locale, care au demarat formal procesul de amalgamare, bazat pe decizii ale consiliilor locale și consultări publice cu comunitățile.

Cele cinci grupui de APL pot depune dosare la concursul pentru asistență tehnică, mentorat și investiții în valoare de până la 885.000 coroane suedeze (SEK), echivalentul a aproximativ 80.000 EUR, și o contribuție proprie minimă de 10%,pe care le vor putea utiliza pentru îmbunătățirea managementului local, demara campanii de informare publică, dezvolta Centre Unificate de Prestare a Serviciilor (CUPS), iniția activități-pilot de digitalizare, elabora proiecte tehnice pentru atragerea de investiții, dezvolta capacitățile funcționarilor locali și moderniza spațiile destinate interacțiunii cu cetățenii.