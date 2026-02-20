Sprijin financiar de până la 150.000 de euro pentru apicultori

Sectorul apicol din Republica Moldova are un potențial remarcabil de dezvoltare. În prezent, în țară activează peste 9 mii de apicultori autorizați, iar mai mult de 3 mii dintre aceștia sunt înregistrați ca entitate juridicăm o dovadă clară că apicultura devine tot mai mult o afacere organizată și orientată spre piață.

Pentru a susține consolidarea și modernizarea acestui domeniu, Programele IFAD în Republica Moldova, implementate de UCIP IFAD, oferă finanțare (credite) de până la 150.000 EUR pentru investiții în producerea și procesarea mierii, precum și în dezvoltarea produselor apicole derivate.

Investiții eligibile pentru producerea mierii:

• Stupi;

• Familii de albine (de prăsilă);

• Utilaj de extragere;

• Descăpăcitor;

• Centrifugă radială;

• Filtru pentru miere;

• Utilaj de ambalare și dozare a mierii.

Investiții pentru procesarea cerii:

• Topitor de ceară;

• Filtre și separatoare;

• Matrițe și mașini de turnat foi de ceară;

• Mașini de extrudare a cerii.

Echipamente pentru produse apicole derivate:

• Deshidrator de polen și propolis;

• Mașini de amestecare și omogenizare;

• Echipamente de ambalare și fasonare;

• Alt inventar apicol necesar dezvoltării activității.

Prin aceste investiții, apicultorii își pot crește capacitatea de producție, pot îmbunătăți calitatea produselor și pot accesa noi piețe, atât pe plan local, cât și extern.

Acest ajutor este parte a Proiectului „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (IFAD VIII)” este realizat de Guvernul Republicii Moldova, prin Unitatea Consolidată de Implementarea Programelor IFAD, cu sprijinul Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă.”