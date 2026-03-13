Specialiști din România au ajuns în R. Moldova pentru a interveni pe Nistru

Sursa foto: Ministerul Mediului a RM

Specialiști din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) România și Apele Române au ajuns în Republica Moldova în dimineața zilei de 13 martie, în jurul orei 5:00, cu echipamente suplimentare necesare pentru intervenția în cazul poluării râului Nistru cu substanță petrolieră.

Intervenția are loc după ce râul Nistru a fost contaminat cu produse petroliere în urma unui atac al Rusiei asupra unei hidrocentrale din Ucraina, iar poluantul a fost transportat de curentul apei spre teritoriul Republicii Moldova.

Echipamentele aduse de partea română au fost deja transportate în localitatea Cureșnița, raionul Soroca, unde urmează să fie instalate pentru a sprijini acțiunile de captare și eliminare a substanței petroliere, precum și pentru limitarea extinderii poluării pe cursul râului.

Potrivit autorităților, specialiștii din Republica Moldova și România vor identifica și alte puncte de intervenție, unde vor fi instalate echipamente pentru localizarea și captarea poluantului.

Autoritățile au anunțat că vor reveni pe parcursul zilei cu noi informații privind evoluția situației și măsurile întreprinse în teren.

