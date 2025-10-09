SOS RĂUT! Nivel periculos de poluare și activitate bacteriană

În octombrie 2025, Direcția Patrimoniu Natural și Biodiversitate a Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi” a efectuat analiza rezultatelor privind calitatea apei în sectorul mijlociu al râului Răut.

Cercetarea se bazează pe datele oficiale de laborator, furnizate de Centrul de Sănătate Publică Orhei și de Laboratorul Agenției de Mediu, precum și observațiile (microbiotice) ale specialiștilor noștri realizate în zona localităților Furceni, Trebujeni și Morovaia.

Ce au arătat analizele:

✅În amonte de s. Trebujeni:

Escherichia coli — 5 000 UFC/100 ml (de 10 ori peste normă),

Enterococcus spp. — 0 UFC/100 ml (în limite admise),

bacterii coliforme totale — >240 000 UFC/100 ml (de peste 480 de ori peste normă).

✅În s. Trebujeni:

Escherichia coli — 0 UFC/100 ml (nu s-a depistat),

Enterococcus spp. — 0 UFC/100 ml (nu s-a depistat),

bacterii coliforme totale — >2 400 000 UFC/100 ml (de aproximativ 4 800 de ori peste normă).

✅În s. Morovaia:

Escherichia coli — 2 000 UFC/100 ml (de 4 ori peste normă),

Enterococcus spp. — 300 UFC/100 ml (de 1,5 ori peste normă),

bacterii coliforme totale — 240 000 UFC/100 ml (de 480 de ori peste normă).

✅au fost detectate produse petroliere, amoniu și sulfură de hidrogen, tipice pentru poluarea mixtă — menajeră și agricolă;

✅în zona Morovaia au fost identificate enterococi, ceea ce indică o poluare fecală evidentă.

🧫 Investigațiile microbiologice, efectuate de specialiștii Direcției Patrimoniu Natural și Biodiversitate, au arătat o prezență ridicată a microorganismelor care se hrănesc cu bacterii din grupa intestinală.

Acest fapt indică direct un exces de bacterii provenite din partea inferioară a intestinului animalelor homeoterme, confirmând poluarea fecală masivă a apei.

În același timp, în plancton a fost observată dezvoltarea bacterioplanctonului și a speciilor eutrofe de alge — diatomee (Nitzschia, Navicula), verzi (Scenedesmus, Chlorella) și cianobacterii (Oscillatoria, Microcystis), rezistente la poluare și la deficitul de oxigen.

Riscuri pentru sănătate și ecosistem!

– Apa din sectoarele afectate nu este potrivită pentru consum sau utilizare gospodărească. Contactul cu aceasta poate provoca tulburări digestive, iritații cutanate și reacții alergice.

Peștii capturați din acest sector al Răutului pot fi periculoși pentru consum, deoarece țesuturile lor pot acumula produse petroliere, amoniu și microorganisme patogene. Consumul acestora poate duce la intoxicații și infecții.

Prezența îndelungată a poluanților organici provoacă moartea ihtiofaunei, reducerea biodiversității și pierderea autoreglării ecosistemului.

Analizele au arătat că principala sursă de poluare rămân apele uzate neepurate provenite din localitățile din zona cercetată, comunică Rezervația Cultural-Naturală ”Orheiul Vechi”

Recomandările specialiștilor:

– includerea sectorului Trebujeni–Morovaia în programul prioritar de monitorizare a calității apelor de suprafață pentru anul 2026;

– identificarea și eliminarea deversărilor neautorizate;

– intensificarea controlului sanitar și curățarea zonelor de mal;

– repetarea analizelor de laborator în sezonul iarnă-primăvară pentru urmărirea variațiilor sezoniere;

– informarea populației locale despre riscuri și necesitatea de a evita utilizarea apei și a peștilor din sectorul poluat al Răutului.

Este important să acționăm acum, cât ecosistemul mai are șansa de a se reface, bat alarma specialiștii Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi.