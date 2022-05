Sondaj. Nevoia ne face să ne cunoaștem mai bine

S-au împlinit trei luni de când am primit sub aripa noastră o parte dintre ucrainenii fugiți din calea războiului. Fiecare dintre ei au istorii ce ne pot lăsa fără cuvinte și pot trezi sentimente profunde.

Am avut ocazia să vorbim cu mai mulți refugiați care se adăpostesc atât la tabăra de odihnă ”Cristiano” din satul Slobozia Dușca, cât și la Școala Profesională din Criuleni. De data aceasta am decis să discut cu ei despre Republica Moldova. Mai precis, despre ce știau ei despre țara noastră înainte de a sosi la noi. Am compilat răspunsurile, căci refugiații încă nu sunt dispuși să iasă de sub protecția anonimatului. Suntem la o azvârlitură de băț unul de altul, dar cunoștințele despre noi sunt foarte sumare.

”Știam că este una dintre țările vecine cu noi, eu fiind din Odesa, cunoșteam moldoveni și moldovence ce veneau la odihnă la mare, și înainte îmi părea un popor prietenos, mai ales după petrecerile și muzica ce răsuna toată plaja, iar acum m-am convins că nu am avut păreri greșite despre poporul vostru.”

”Oh, cunosc Moldova, deoarece suntem vecini, nu cred că sunt ucraineni care să nu o cunoscă, dar am mai auzit despre ea și de la Eurovision. Îmi plăcea mult muzica formației ”Zdob și Zdub”, și țin minte cu câțiva ani în urmă și ”SunStroke Project” a făcut show. Ar trebui să vă mândriți cu așa interpreți, deoarece într-adevăr fac o treabă bună!”

”Știam de mâncarea voastră tradițională – mămăliga și plăcinte. Un adevărat deliciu, și mai știam că

al doilea sânge al vostru este vinul. Avem multe lucruri în comun ce țin de bucătăria noastră și a voastră și sigur că noi toți gătim mâncarea cu iubire și plăcere. De asta îți lingi degetele după fiecare masă.”

”Am auzit multe despre un fost domnitor al Moldovei – Ștefan cel Mare, și am văzut chiar și în Criuleni monumentul acestuia. Știu că a domnit prin anii 1400-1500, nu știu data fixă, însă sunt sigură că a fost o perioadă victorioasă, dacă i se păstrează memoria până în ziua de azi.”

”Am aflat despre Republica Moldova că are primul președinte femeie! Am rămas plăcut uimit când am

auzit, deoarece acum în mare parte sunt bărbați la conducerea statului. Este într-adevăr o doamnă minunată și cred că face treaba mai bine ca orice bărbat, dacă reușește să țină țara în mâini pe așa o perioadă grea!”

”Țin minte că am citit o informație ce spunea că Odesa era cândva parte a Moldovei, și că de fapt o dată cu venirea rușilor a fost oferit acest teritoriu împreună cu încă câteva raioane ucrainenilor, nu prea se studiază asta sau cel puțin eu nu am învățat pe vremea mea despre asta, dar mi-ar fi interesant să aflu dacă într-adevăr este așa.”

”Despre Moldova ce știam? Că sunt fete frumoase aici. Și nu este o glumă, într-adevăr, mulți sunt de părere că fetele din Ucraina și Moldova sunt cele mai frumoase, și acum sunt sigur de asta, și pe lângă toate mai sunt și gospodine, și comunicabile!”

”Știu că este o țară foarte frumoasă cu multe valori și idei originale, poate un pic sărăcuță, dar are oameni cu inima mare. Sunt sigură, cu timpul o să vă ridicați. Știu de locurile pitorești, de codri, Nistru, mănăstiri și vinăriile legendare. Ascundeți în țărișoara asta o mulțime de comori!”

”Acum dacă mă gândesc, îmi vine în minte doar conflictul înghețat cu Transnistria, tot din cauza influenței rușilor, ceea ce acum este un risc la fel de mare și pentru noi. Știu că Ucraina a lăsat drum

deschis rușilor pe atunci spre Moldova și regret asta, însă acum suntem foarte mulțumiți că ne-ați sărit în ajutor!”

Pentru conformitate, Victoria Ciobanu